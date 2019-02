– Hvis du er student og vurderer å reise ut til høsten, anbefaler jeg deg å se på andre land enn Storbritannia. Usikkerheten knyttet til Erasmus-programmet er stor, sier Nybø til NRK.

Det kan bety at studenter som reiser på utveksling til høsten, ikke kan være sikre på å få fullført studiene eller ta eksamen.

– Det er andre avtaler som gjelder for dem som vil ta en hel grad, så denne advarselen gjelder særlig de som har tenkt å være i Storbritannia i ett år eller mindre, presiserer utdanningsministeren.

Det er EU-programmet Erasmus det er knyttet størst usikkerhet til for norske studenter i forbindelse med brexit.

De som allerede er i gang med en grad, vil kunne fullføre denne med samme vilkår som de har i dag, regner norske myndigheter med.

Storbritannia og særlig England er et at de mest attraktive landene for norske studenter å studere i. Ifølge StudentTorget er det rundt 4.200 norske studenter i Storbritannia.