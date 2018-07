Stoff i blodet til kriminelle gjorde mus mer voldelige

Sammen med en internasjonal forskergruppe har den norske forskeren og rettspsykiateren Henning Verøy prøvd å finne stoffer i blodet som skiller aggressive mennesker fra andre, ifølge Forskning.no.

Målet var å finne ut om mennesker som har blitt dømt for vold og mishandling, hadde et annerledes immunsystem enn en tilfeldige mennesker, og om forskjellen i immunforsvaret kunne knyttes til aggresjon.

Fant antistoff hos kriminelle

I en tidligere studie ble aggressivitet knyttet til uvanlig høye verdier av antistoffet immunglobulin G, som binder seg til kroppens hormoner. Dette antistoffet regulerer kortisolnivået i blodet, som igjen stiger når man blir stresset.

– Aggresjon i seg selv er en sterk stressreaksjon. Hvis det viser seg at immunforsvaret blander seg inn i kroppens reaksjon på stress, så kan dette gi en mulig forklaring på hvorfor noen har en tilbøyelighet til å ty til vold, sier Værøy til forskningsnettstedet.

Mus ble voldelige

Forskerne tok blodprøver fra de dømte som soner ved Ila fengsel, skilte ut dette antistoffet og ga det til mus. Resultatet var mer aggressive mus.

– Absolutt alle de 16 aggressive menneskene skilte seg fra kontrollgruppen ved at antistoffene festet seg til et annet område av ACTH- molekylet. Selv om studien har for få forsøkspersoner til å konkludere noe bastant, så er dette et svært spennende funn, sier han.