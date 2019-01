Steile innvandringsfronter skaper uro i KrF

Utspillet fra tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) om å innføre begrensninger i barnetrygden for at innvandrere skal føde færre barn, vakte avsky i KrF. Det var et vendepunkt og en vekker for en del KrF-ere, etter det NTB får opplyst.

For etter ti dager med forhandlinger på Granavolden Gjæstgiveri skal ikke KrF ha klart å bli enig med Venstre, Høyre og Frp om klima, distrikt, landbruk og alkohol – eller abort og asyl- og innvandring, etter det NTB forstår.

At en plattform ikke kunne presenteres for KrFs landsstyre som planlagt mandag, kom derfor ikke som noen overraskelse.

Problemet skal ha vært fundamentalt for KrF: man manglet så sent som sist helg en overordnet fortelling for å rettferdiggjøre valget om å søke samarbeid med dagens regjering, ifølge NTBs kilder.

– De politiske forskjellene er jo veldig store mellom KrF og Frp. Det er nesten naturstridig å forene politikken disse partiene imellom, sa leder Oluf Maurud i Hedmark KrF til VG mandag.

«Galskap»

Ett av flere punkter som fremheves fra KrF-hold, er at det vil være galskap av KrF å gå inn i en regjering som strammer inn i innvandringspolitikken. Det vil stride mot partiets politiske prosjekt, anføres det.

Som kjent krever Venstre og KrF 5.000 kvoteflyktninger, en økning fra dagens 3.000. Men Frp har gitt klar beskjed om at partiet vil ha innstramminger.

– Det vet vi at de ikke får, sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark da han møtte NTB på Granavolden sist uke.

Kilder sier en plattform som strammer inn på innvandringsfeltet, vil kunne splitte KrF og føre til at mange melder seg ut av partiet.

– Det er så mange saker som skiller oss. Distriktspolitikk, landbrukspolitikk, klima og kvoteflyktninger for eksempel. Det er vanskelig å forstå hvordan man skal få til en avtale, sier leder Beate Bondevik Lie i Sogn og Fjordane KrF til VG.

Både hun og Maurud sto på rød side under KrFs retningsvalg.

Abort-trøbbel

I KrF-leiren skal man nå ha innsett at det ikke blir endringer i abortlovens paragraf 2c, som åpner for senabort i tilfeller hvor fosteret har en alvorlig sykdom.

Forbud mot tvillingabort selges inn som en seier, men det var ikke det «blå» side lovet, blir det fremholdt. Og en utredning, noe de andre partiene ifølge Aftenposten neppe er interessert i fram mot valget i 2021, vil kunne ende med en utvidelse av abortloven, frykter KrF-ere.

Etter det Vårt Land forstår, arbeider KrF nå i forhandlingene for forbud mot tvillingabort og seirer på bioteknologifeltet, som stans av den planlagte åpningen for eggdonasjon.

Internt splittet

KrF er dypt splittet i spørsmålet om retningsvalg, og bare et knapt flertall i partiet besluttet å gå mot partileder Knut Arild Hareides råd om å søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I forhandlingene som nå pågår, er KrF representert ved sine blå nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad og røde Erik Lunde fra Oslo KrF.

Både Ropstad og Hareide understreket før forhandlingene at KrF ikke går i regjering «for enhver pris».

Tross intern bekymring tror imidlertid NTBs kilder en avtale kommer på plass. Til sjuende og sist er det partiets landsstyre og stortingsgruppe som skal ta stilling til en eventuell regjeringsplattform. Det skjer trolig tidligst onsdag denne uken.