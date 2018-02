Klart for nytt stjernedryss i Michelin-guiden

For to år siden gikk Maaemo fra to til tre stjerner, og restauranten beholdt statusen også i fjor. Tre stjerner er en hedersbetegnelse som bare litt over 100 restauranter i verden deler. I Norden er det bare danske Geranium som også har tre stjerner.

Maaemo har bare åtte bord i restauranten og holder åpent onsdag til søndag. Kjøkkensjef Esben Holmboe Bang har tidligere fortalt Dagens Næringsliv at de holder seg med et begrenset antall bord for å kunne klare å levere så god kvalitet som mulig.

– Det er ikke et konsept at vi skal ha få bord. Vi ønsker bare ikke at flere bord skal gå på bekostning av opplevelsen vi kan tilby, sa Bang til avisen i juni i fjor.

Fire har én stjerne hver

Statholdergaarden og Kontrast i Oslo og Re-Naa og Sabi Omakase i Stavanger har én stjerne hver.

Mandag ettermiddag vil Michelin-guiden kunngjøre hvordan stjernene fordeler seg i det nordiske kapittelet av restaurantguiden.

Tre stjerner viser at restauranten har et utrolig godt kjøkken, og at et besøk dit er verdt en egen reise. To stjerner betyr usedvanlig god matlaging, verdt en omvei. Og én stjerne vil si at dette er en svært god restaurant i sin kategori.

I tillegg kommer kategorien Bib Gourmand – som er nivået under selve stjernene og som lister opp restauranter som serverer «god mat til en moderat pris».

To til Stavanger

Michelin-guiden fikk for et noen år siden kritikk for å ha et for snevert storby-fokus. Siden har guiden presisert at deres inspektører også har besøkt andre norske byer enn Oslo.

Re-Naa var i 2016 den første restauranten utenfor Oslo som fikk stjerne i den verdenskjente restaurant- og hotellguiden. I fjor fikk de følge av sushirestauranten Sabi Omakase.

Totalt er det nå 247 restauranter i Norden med i den nye utgaven. I fjor fikk for første gang Færøyene og Island hver sin restaurant med én stjerne i guiden.

