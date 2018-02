39-åring frikjent for drapet han har erkjent

Den drapstiltalte var psykotisk da han drepte moren sin ved Harstad i fjor, men er nå ansett for å være frisk. Derfor la aktor ned påstand om frifinnelse.

Tirsdag kom avgjørelsen fra Nord-Troms tingrett.

– Samlet sett finner retten at det ikke foreligger en nærliggende gjentakelsesfare, og at tiltalte må bli å frifinne for krav om overføring til tvungent psykisk helsevern, skriver retten i dommen, melder NRK.

Drapet skjedde utenfor Harstad 23. februar i februar. Rettssaken tok en uventet vending da de rettspsykiatrisk sakkyndige uttalte seg i saken. De anser det er liten fare for at mannen med en bipolar lidelse vil bli voldelig eller psykotisk igjen. Aktor konkluderte derfor med at det ikke var grunnlag for å påstå dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

Den tiltalte mannen bodde sammen med sine to barn i samme hus som moren. I retten fortalte han at det aldri hadde vært noen store uoverensstemmelser mellom dem.

Kvinnen i 60-årene ble funnet død hjemme da AMK kom til boligen i Harstad. Mannen innrømmet etter kort tid at han drepte moren, men hans psykiske helse var så dårlig at han ikke kunne varetektsfengsles.