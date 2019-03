Abrahamsen gjorde beslutningen sin kjent lørdag kveld, skriver Bergensavisen.

– Trist og vemodig. Over 30 års medlemskap er over. Tiden i tenketanken er over, skrev fagforeningstoppen på Facebook.

Han viser til kollegaen Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, som reagerte på at ni fylkeslag i Ap har snudd, og går inn for mer oljeinnstramming i Lofoten, Vesterålen og Senja enn det Aps partiprogram fra 2017 legger opp til.

– Svikter Arbeiderpartiet våre medlemmer, våre arbeidsplasser og vårt grunnlag for velferdsstaten, er mitt medlemskap i Ap over, skrev Abrahamsen fredag.

Søndag skal Vestland Arbeiderparti avgjøre hvordan de stiller seg til spørsmålet om oljeleting eller vern av områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja. Leder Geir Dale i Bergen Ap sier at han har fått med seg Abrahamsens uttalelser og kritikken fra Fellesforbundet, men at han ikke tenker så mye på dem.

– Det må de få lov til, men det er partiet som må ta stilling til dette på et selvstendig grunnlag, sier Dale.