Jensen serverer eldreløfte uten regning

– Vi kommer til å finansiere alle våre løfter. Nå skal dette rulles ut over tid i alle landets kommuner. Dette er ikke noe som gjøres over natten. Men landets eldre fortjener å bli servert god mat på landets sykehjem, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Flere detaljer vil bli kjent når eldreminister Åse Michaelsen (Frp) neste uke legger fram regjeringens eldrereform «Leve hele livet».

– Den gode lukten av middag skal tilbake på sykehjemmet, lovte Jensen i fredagens landsmøtetale.

Kokker og kjøkken

Konkret varslet Frp-lederen at det kommer en ny tilskuddsordning til bygging av egne kjøkken på sykehjem og midler til å ansette kokker. Men å sette av penger til servering av varm lunsj for norske skoleelever er ikke aktuelt.

– Landets skoleelever har foreldre til å passe på seg. Mange av landets eldre har ingen pårørende, svarer Jensen.

Delt reaksjon

KrF-nestleder Olaug Bollestad mener Frps kokkeløfte er «ufattelig kjekt». KrF gikk mot samboergaranti ved sykehjemmene, men forutsetter at kokkeløftet til Frp blir fullfinansiert.

– Når Frp sier de vil legge til rette for dette i budsjettet, er det godt nytt. Da regner jeg med at partiet har kostnadsberegnet dette, sier hun.

Responsen er mer avmålt fra Arbeiderpartiet.

– Kommunene trenger fleksible ordninger og ikke en detaljstyring om hvor det skal bygges kjøkken og ikke, sier Aps Ingvild Kjerkol til NTB.

Hun understreker at det er vel og bra at kommuner som ønsker det, får penger til å gjeninnføre eller etablere lokalkjøkken ved sykehjemmene, men legger til:

– Jensen bør først kvittere ut Stortingets vedtak om investeringstilskudd til rehabilitering og bygging av nye plasser for heldøgns omsorg.

Må følge penger

KS-direktør for interessepolitikk, Helge Eide, minner om at mange kommuner har effektivisert driften ved å etablere storkjøkken som lager mat til flere sykehjem.

– Der det trengs bygningsmessige endringer ved det enkelte sykehjem, så vil det ikke være tilstrekkelig med en tilskuddsordning, understreker han.

Eide mener at kommunene er opptatt av å servere god og næringsrik mat til beboerne på sykehjem, selv om den kommer fra storkjøkken, og legger til at det ikke er belegg for å si at maten blir mer næringsrik om den produseres lokalt fremfor på et storkjøkken.

Kokkelærer jubler

Det siste er fagansvarlig Tord Huse ved restaurant- og matfag ved Etterstad videregående skole for så vidt enig i, men han trekker fram et annet poeng:

– Storkjøkken må ta hensyn til allergier og være forsiktig med krydder. Da blir det vanskelig å «toppe laget». Men om du vet at Hansen liker chili og Pettersen ikke skal ha for mye salt eller fett – så er det mye enklere å få til når maten lages på stedet, sier Huse.

Kokkelæreren håper at utsikt til kokkejobber med ordnede forhold og regulert arbeidstid kan få opp søkertallene. De siste årene har antall lærlingplasser vært høyere enn det kokkelinjene klarer å levere.

Angrep Ap og LO

Jensen krydret åpningen av landsmøtet med sterke angrep på Ap-leder Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets følgesvenn LO.

Støre ble omtalt som vinglete, uansvarlig og svak, Ap som ute av stand til å styre landet og LO som vanskelig å samarbeide med fordi de fôrer Ap med ressurser og valgkamppenger.

Støre sier at den ramsalte kritikken av ham ikke er veldig overraskende «fra den kanten», men mener at LO-refsen er vondere å svelge.

– Finansministerens kritikk av LO rammer en organisasjon som er opptatt av interessene til 900.000 helt vanlige mennesker. Dette er ikke et parti som står på arbeidstakernes side, sier Støre til NTB.