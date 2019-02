Kristiansand-kvinne dømt til 21 års forvaring for to overlagte drap anker dommen

Det bekrefter kvinnens forsvarer advokat Olav Sylte.

43-åringen ble tirsdag dømt i Kristiansand tingrett til 21 års forvaring for to overlagte drap. Dommen er i tråd med aktors påstand, og kvinnen er dømt for alle tiltalepunktene.

Dommen falt mer enn fem uker etter at saken ble avsluttet 22. januar. Den hadde da pågått siden 12. november i fjor. Ankesaken var allerede forhåndsberammet med oppstart 19. mars i Agder lagmannsrett i Kristiansand.

– Vi er veldig tilfreds med at kvinnen er dømt på alle punkter. Dette har vært mange år med mye hardt arbeid, sier etterforskningsleder Øystein Jørgensen i Kripos til NRK.

Kvinnens forsvarer la i rettssaken ned påstand om at hans klient bør frifinnes for samtlige forhold. Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

– Hun tok det tungt, men med fatning, sier advokat Katja Hakvaag Kristiansen, som er en av kvinnens forsvarere, til Fædrelandsvennen.

Ingen formildende omstendigheter

Det er 17 år siden kvinnens far ble funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer funnet død på et hotellrom i byen. Farens grav ble åpnet i desember 2017, og det ble da påvist beroligende stoffer i kroppen.

I tillegg til de to overlagte drapene har kvinnen også stått tiltalt for å ha forgiftet en tredje mann og for urettmessig å ha tatt ut noe over 150.000 kroner med et av hans kredittkort. I dommen fastslår retten at det ikke foreligger noen formildende omstendigheter.

En av kvinnens tidligere kjærester var lettet da han fikk høre dommen.

– Er det sant? Nå får jeg gåsehud og er veldig lettet. Hele familien min, inkludert barna, har fryktet utfallet, sier mannen i 50-årene til TV 2.

Mannen sier han fortsatt er redd for at han kan bli et offer for kvinnens raseri.

Fare for gjentakelse

Faren for at tiltalte vil kunne begå nye alvorlige lovbrudd er årsaken til at tidsbestemt fengselsstraff ikke vurderes som tilstrekkelig.

– Vi står altså overfor to drapshandlinger med tolv års mellomrom og i tillegg fire neddopingstilfeller som alle viser svært gjennomtenkte handlinger fra tiltaltes side. «Lovbryterens atferd» viser her over tid at det er en rekke forhold som tilsier at hun er farlig og at det foreligger en reell og kvalifisert gjentakelsesfare, heter det i dommen.

Kvinnen ble pågrepet og siktet for de to drapene 26. september 2017, og politiet har brukt flere år på etterforskningen av saken. Kvinnen har også vært gjennom tvungen rettspsykiatrisk observasjon. Retten peker på at 43-åringen har psykopatiske trekk og at flere diagnoser viser at hun har personlighetsforstyrrelse.

– Tiltaltes sosiale og personlige funksjonsevne tilsier følgelig at det foreligger gjentakelsesfare som ikke synes å bli bedre med årene, fastslås det.

Ulike teorier

Dokumentasjonen i saken har vært svært omfattende – på rundt 5.500 sider, og materialet omfatter hele 85.000 tekstmeldinger. Det har vært ført over 120 vitner.

I løpet av rettssaken ble det presentert to helt forskjellige teorier om hva som skjedde i 2002, da tiltaltes far ble funnet død i sin bolig i Kristiansand, og i 2014 da hennes ekssamboer ble funnet død på et hotellrom i byen.

Advokat Olav Sylte mente blant annet at aktoratets teori om overlagt drap har store hull, noe aktoratet naturlig nok avviste. Det har heller ikke retten vært enig i.

Kvinnen ble også dømt til å betale fire personer til sammen 930.000 kroner i erstatning.