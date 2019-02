Sterkt press mot Trond Giske: Kan måtte trekke seg fra kandidatur i Trøndelag Ap

Den mye omtalte videoen av stortingsrepresentant Trond Giske og en kvinne i 20-årene, dansende på en bar i Oslo natt til søndag, kan bety en bråstopp i Giskes ønske om comeback etter varslingssakene mot ham for litt over ett år siden.

Varslene handlet om upassende oppførsel mot unge kvinner.

Ved 14-tiden skal valgkomiteen i Trøndelag Ap snakke sammen på Skype for å fortsette drøftingene fra et ekstraordinært telefonmøte i morges.

Valgkomitémedlem: Kan ikke lenger være kandidat

Valgkomitémedlem Trine Reitan fra Verdal sier at hun mener Giske ikke lenger kan være med i styret i Trøndelag Ap i det hele tatt.

Hun opplyser at hun var skeptisk til at han skulle innstilles i det hele tatt, men sluttet seg til den enstemmige innstillingen. Der fikk ikke Giske vervet som nestleder, men til gjengjeld ble han innstilt som medlem av arbeidsutvalget.

Valgkomiteens medlemmer skal i møte klokken 14 diskutere hvorvidt innstillingen de avga onsdag, skal opprettholdes eller ikke. I den enstemmige innstillingen er Giske foreslått som medlem av styret, arbeidsutvalget og som vara til Aps landsstyre.

Etter det Aftenposten får bekreftet fra kilder tett på prosessen, er Giske under sterkt press om trekke seg.

Dersom han ikke trekker seg, kan det ende med at valgkomiteen enten kommer med en delt innstilling eller rett og slett ikke har Giske på listen over de nye medlemmene i styret. Det vil være et stort nederlag for ham.

Ved en eventuell delt innstilling vil det bli kampvotering på årsmøtet 2. og 3. mars. Det vil føre til at alle politiske saker drukner i striden om Giskes stilling.

Kilder understreker at Giske ved å trekke seg kan bidra til å skape ro.

Blant mange av Giskes støttespillere er det stor fortvilelse over at han gikk på bar og danset i den situasjonen han er i.

Etter varslersakene følges han med argusøyne. Selv om kvinnen han danset med, avdramatiserer historien, mener flere Aftenposten har snakket med, at Giske har utvist dårlig dømmekraft.

Giske taus om situasjonen

Aftenposten har i formiddag forsøkt å få kontakt med Trond Giske. Han har ikke besvart telefonanrop eller SMS.

«Nå gleder jeg meg til å være med på laget som skal vinne valget i Trøndelag og bidra til arbeidsplasser, like muligheter og rettferdig fordeling. Det trengs en tydelig sosialdemokratisk retning i Trøndelag som alternativ til regjeringens høyrepolitikk», skrev Giske på Facebook tidligere denne uken.

Ap sentralt fikk denne uken en e-post fra nestleder Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse i Oslo. Han reagerte på en video som viste at Giske hang over ryggen på en kvinne i 20-årene og holdt hånden sin på kvinnens hofteparti mens de danset på et utested i Oslo.

Aps sekretær Kjersti Stenseng sier at hun ikke har noen kommentar til behandlingen av dette varselet. Sandli har sagt til ulike medier at Aps sekretær har vært i kontakt med ham.

Oslo Aps leder Frode Jacobsen ba tidligere denne uken Trøndelag Ap om å tenke seg godt om før de velger Giske til nye verv.

– Ingen kommentar, sier Jacobsen i formiddag om den siste utviklingen i saken.

