Budsjettforhandlingene går på overtid

Sent mandag kveld ble det klart at forhandlingene om neste års statsbudsjett kommer til å gå på overtid. Fristen som er satt til klokken 10 tirsdag var ikke lenger realistisk å nå da KrF avviste et helhetlig forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

– Dette huset er ikke ukjent med at frister ryker. Det er flere enkeltsaker som gjenstår, sier finanskomiteens leder og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim.

Hver for seg

Han mente regjeringspartiene hadde kommet sin mulige fremtidige regjeringspartner KrF i møte på mye, men det var likevel ikke nok for partiets nestleder Kjell Ingolf Ropstad og hans medforhandler og partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan.

Mandagens tredje forhandlingsmøte varte i vel 45 minutter før det var åpenbart for alle i forhandlingsrommet at det var bedre å jobbe hver for seg gjennom natten og møtes på nytt tirsdag morgen, fremfor å sitte sammen langt ut i de små timer.

– Noen ganger er det bedre å sitte alene, lød vurderinger fra Asheim.

Han legger til at det fortsatt er håp om en budsjettavtale, men sier det like gjerne kan bli onsdag som tirsdag før man er i mål.

Landsstyremøte

Ropstad kom til mandagens siste forhandlingsmøte 20 minutter etter at det skulle ha startet. Han hadde da gjort seg ferdig med et ekstraordinært landsstyremøte i KrF som ble holdt over telefonen.

Flere fylkesledere i partiet mente mandag at regjeringssonderingene burde legges på is inntil alt om Høyres mulige innblanding i partiets veivalg har kommet på bordet.

Kravene kom etter avsløringene i VG om hittil ukjente møter og det mange oppfatter som en samkjøring mellom Høyres ledelse og Ropstad om hans abortkjør i forkant av KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

Fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus KrF sier til NTB at forslaget ikke ble stemt over da det ikke var stemning for det i landsstyret.

– Det har jeg ikke noen kommentar til, var Ropstads korte svar til NTB mandag kveld.