Gjennomgang: Norske toppledere tjener 3.431 kroner timen

Frifagbevegelse.no har gått gjennom årsregnskapene til de 100 største selskapene i Norge basert på Kapitals liste, og hentet ut lønnsinfo for toppsjefene for 2016.

Regnestykket viser at en toppleder i løpet av knappe 21 arbeidsdager har tjent like mye som en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker i løpet av et år, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Topplederne i selskapene har en snittlønn på omtrent 6,7 millioner kroner, omtrent 13 ganger så mye som den norske gjennomsnittslønnen på 524.600 kroner. I snitt tjener lederne 3.431 kroner timen og 25.736 kroner dagen.

Det er administrerende direktør Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest som tjener mest av de 100 topplederne. Han hadde godtgjørelser fra selskapet på nesten 19 millioner kroner i 2016.

For de tre største selskapene i landet er topplederlønnen som følger: Eldar Sætre i Statoil: 11,4 millioner kroner, Sigve Brekke i Telenor: 9,1 millioner kroner og Svein Tore Holsether i Yara International: 10,4 millioner kroner.

Med i utregningen er fast årslønn, bonus og andre godtgjørelser. I tillegg inkluderer tallene aksjebasert avlønning der det er oppgitt.