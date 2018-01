Sportskjeden XXL slipper millionbot fra Forbrukertilsynet

– Vi fikk et varsel om bot fra Forbrukertilsynet, men vi mente at vedtaket var basert på feil rettsgrunnlag. Derfor tok vi saken videre til Markedsrådet og vant fram, sier XXL-sjef Fredrik Steenbuch til Dagens Næringsliv.

Forbrukertilsynet slo ned på bruken av ikke reelle førpriser i fire ulike kampanjer. XXL fastholdt at sin side at prisene var reelle. Partene var blant annet uenige om tilbud forbeholdt medlemmer av kundeklubben skulle telle som førpriser.

XXL mente at de i praksis aldri vil kunne avertere med avslag hvis vedtaket ble stående, og nå har altså Markedsrådet, Forbrukertilsynets klageorgan, omgjort beslutningen. Markedsrådet kom fram til at vedtaket måtte anses ugyldig på grunn av feil rettsanvendelse og opphevet det.

De har også behandlet en klage fra butikkjeden Sport Outlet om et forbudsvedtak mot kjeden, ifølge Forbrukertilsynet.

I vedtaket kommer det fram at tilsynet mener at Sport Outlet blant annet har lurt forbrukere til å tro at de får en større prisfordel ved å handle hos Sport Outlet enn det de i realiteten gjør.

Dette vedtaket blir stående, og Sport Outlet blir ilagt en bot på 800.000 kroner dersom de bryter vedtaket fra Forbrukertilsynet.