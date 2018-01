– Jeg har sagt ting jeg skulle ønske var usagt, sier Solberg om Tonning Riise-saken

Høyres manglende håndtering av de mange varslersakene kastet skygger over Solbergs presentasjon av den nye blågrønne regjeringen onsdag.

– Jeg har sagt ting jeg skulle ønske var usagt om hvem denne saken var lei for. Det var i et helt annet scenario enn det vi ser i dag, sa Solberg da hun møtte pressen onsdag.

Solberg fremholdt at hun ikke kjente hele alvoret i saken da hun forrige torsdag, dagen etter at Unge Høyres tidligere leder Kristian Tonning Riise varslet sin avgang, uttalte følgende:

– Dette er først og fremst en veldig lei sak for Kristian, men også for Høyre. Det skal være sånn at vi oppfører oss ordentlig mot hverandre i Høyre.

15 varsler

På en pressekonferanse som ble holdt umiddelbart etter at Solberg først hadde snakket om den nye regjeringen sammen med Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande, beklaget partilederen nok en gang at varsler om Riises oppførsel ikke ble fanget opp og håndtert av moderpartiet.

Høyre har de siste dagene mottatt 15 varsler om seksuell trakassering. Ti av dem gjelder Riise.

– Vanskelig å forklare

Solberg holdt onsdag fast på at det ikke var noen i Høyre «på sentralt plan» som visste om hva som foregikk i ungdomspartiet, men hun har ikke noe svar på hvorfor det ble slik.

Flere fylkeslag i Unge Høyre iverksatte tiltak for å beskytte unge jenter når den nå avgåtte lederen kom på besøk. På spørsmål fra NTB om hvordan det er mulig at så mange har visst – uten at partiledelsen har fått vite noe, sier Solberg:

– Det er vanskelig å forklare hvorfor dette ikke har tilflytt partiledelsen. Det er ikke et tema som jeg opplever på noe tidspunkt har vært diskutert. Og selv om noen har visst, er det mange som ikke har visst.

– Mitt ansvar

Solberg sier videre at det er hennes ansvar å sørge for at det nå blir en god partikultur i Høyre, og at det er hennes ansvar at håndteringen av varslersaker ikke har vært god nok.

På spørsmål fra NTB om hvor hun har sviktet, sier Solberg:

– Vi har trodd at vi har hatt god nok praksis. Nå må vi bare lære av at det har vært saker i Unge Høyre som vi ikke har fanget opp. Da har det ikke fungert.

– Du sier at dere har hatt Metoo på dagsorden. Burde du ha tatt grep for å ettergå regler og praksis tidligere?

– Det er klart at man burde det, men jeg har ikke hatt informasjon i det hele tatt om dette. Det er kanskje naivt. Men det skyldes at man ikke har forstått når det har vært varsler, og det ikke har gått videre.

– Ikke godt nok

Statsministeren sa videre at svikten blant annet har handlet om at varsler ikke ble håndtert godt nok verken i Høyre eller Unge Høyre.

– Det at vi nå ikke klarer å avklare alle sider om hvorfor det har sviktet, er heller ikke bra, sa hun.

Solberg la til at hun også har gitt beskjed om at hun ikke er fornøyd med at hun ikke satt med hele bildet da hun uttalte seg om saken første gang.

Snakket med Grande

Dagen før den blågrønne regjeringen viste seg for første gang, snakket Venstres leder Trine Skei Grande om sexrykter som har versert om henne i sosiale medier helt siden Venstre satte seg ved forhandlingsbordet med Høyre og Frp på Jeløya.

– Vi har snakket om dette. Og det at Trine nå er utnevnt til statsråd, sier det som bør sies om min vurdering, sier Solberg.

Hun kunne også fortelle at det har vært statssekretær-kandidater som ved tidligere anledninger ikke er blitt utnevnt etter en sjekkeprosess som er lagt opp slik at den enkelte selv blir bedt om å fortelle om eventuelle forhold som kan være skadelige, eller som kan føre til at vedkommende ikke blir sikkerhetsklarert.