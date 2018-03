Snørekorder kan gi storflom – oppfordrer til tiltak

Årets vinter er blant de mest snørike på lenge i lavereliggende områder på Sør- og Østlandet, noe som øker flomfaren betraktelig i disse områdene.

– NVE oppfordrer både beredskapsapparatet lokalt og publikum, første omgang i lavereliggende områder på Østlandet, til å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser når snøen der begynner å smelte, sier hydrolog Inger Karin Engen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Nationen.

Aktuelle tiltak er å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje.

Avdelingsleder for vassdragsdriften i Glommens og Laagens Brukseierforening, Hans-Christian Udnæs, opplyser at flomutsatte Mjøsa allerede nå tappes.

– Alt er åpent, og vi tapper så mye vann som det lar seg gjøre, sier han til avisen.

I det meste av Trøndelag og Nord-Norge, bortsett fra Finnmarksvidda, er det uvanlig lite snø i år, og dermed er flomfaren lavere.