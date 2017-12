Har sendt ut varsel om ekstremvær i Rogaland

Meteorologisk institutt sendte tidlig lørdag ut ekstremvarsel for lille julaften.

– Vi har valgt å sende ut ekstremvarsel for Rogaland og Hordaland. Vi og NVE har også ute en del farevarsler. Det er farevarsel nivå fire for snøskred, og oransje varsel for flom og jordskred, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK klokken 6.

Fagerlid presiserer til Aftenbladet at ikke hele Rogaland vil bli rammet av Birk.

– De store nedbørsmengdene, som er det mest dramatiske, vil komme i Ryfylke og deler av Haugalandet i nordfylket. Sør i Rogaland vil det ikke komme så mye nedbør. Men vinden kan komme opp i liten storm langs hele rogalandskysten, sier Fagerlild.

Rekord i Bergen

Det er ventet mellom 100 og 150 millimeter nedbør lokalt i løpet av de 24 timene fra fredag kveld til tidlig lørdag kveld. Enkelte steder kan det også komme mer enn 150 millimeter. Indre og midtre strøk i Sunnhordland, samt områdene nord og øst for Boknafjorden er mest utsatt.

Uværet har allerede satt ny døgnnedbørsrekord for desember i Bergen. Det er målt 93,9 millimeter regn ved målestasjonen Florida i løpet av 24 timer. Den forrige døgnrekorden i Bergen i desember ble målt til 89,7 millimeter i 2004, skriver Meteorologisk institutt på Twitter lørdag morgen.

Travel natt for brannvesenet

Det våte døgnet har gjort at byens brannvesen har måttet jobbe på spreng. Fra klokken 20 fredag kveld til klokken 4 lørdag morgen ble de kalt ut på 77 oppdrag relatert til regnet, skriver Bergens Tidende.

– Rimelig mange kjellere er blitt fylt med vann i natt. Vi har prøvd å lede det vekk så godt vi kunne. Men sluk har kommet opp inne i husene, og elver og bekker har rent over, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik i Bergen brannvesen til avisen.

I tillegg til brannmannskapene har både Sivilforsvaret og kommunen stilt med folk i beredskap.

Venter mye vind

Det er de indre strøkene i de to fylkene som kan vente seg mest nedbør, sammenlignet med normalen. Det er dermed også der skadepotensialet er størst, skriver meteorologene i sitt varsel. Nedbøren vil hovedsakelig komme som regn, også på fjellet.

– I tillegg er det ventet en god del vind, med opptil liten storm i Langfjella, sier Fagerlid, som anbefaler folk å følge med på vær- og føremeldinger.

Birk har flere likhetstrekk med tidligere ekstremvær i området. Det er ventet kraftig pålandsvind i høyden når den milde og fuktige luftstrømmen kommer mot Vestlandet. Været er et resultat av et høytrykk over Biscaya og et lavtrykk i Nordland.