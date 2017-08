Sjokkmåling i Rogaland - MDG suser inn på Stortinget

Da hadde førstekandidaten til Miljøpartiet De Grønne nettopp avsluttet en samtale med Aftenbladet på Mediebåten der hun blant annet hadde fortalt om voldstruslene hun har fått på grunn av sitt politiske virke (se video over).

Umiddelbart etter sendeslutt tikket sjokkmeldingen inn på Kvams telefon.

Respons Analyses måling for Høyre fredag gir nemlig MDG hele 5,2 prosent i Rogaland - et byks på 3 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg.

Anders Minge

– Det er helt vilt

Anna Kvam sier til Aftenbladet at hun nå er helt forfjamset.

– Jeg hadde egentlig aldri trodd at jeg skulle se meg inn på direktemandat. Men nå har vi over 5 prosent. Det er helt vilt. Den så jeg ikke komme. Jeg trodde jo vi gjorde det bra om dagen, men...

– Du virker noe sjokkert, at dette var helt uventet?

– Det er uventet at det var så store utslag. Jeg har ikke sett Rogaland MDG på en måling over 4 prosent i mitt liv. Nå har vi over 5 prosent. Det er jo helt sinnssykt bra.

– Er du enig i at dette er en sjokkmåling med 5,2 prosent i oljefylket Rogaland?

– Ja, det er nesten en sak i seg selv at vi har så store utslag her.

– En sjokkmåling?

– Ja, eller det er hvert fall et lite jordskjelv, men mest av alt er det bare en bekreftelse på at vi må gjøre mer av det vi allerede har gjort, at jeg har gjort riktige ting, og at vi nå må bare holde koken.

– Men når det er dårlige målinger, så sier politikerne at «ja, men dette er jo bare én av mange målinger»?

– Ja, og det er jo det. Men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle se en så god måling. Så jeg tillater meg selv å bli litt engasjert selv om det bare er en enkelt måling. Ah. Nå må jeg summe meg litt, sier en lettere beveget Kvam på Mediebåten i Arendal.

Anders Minge

Høyre er fornøyd

MDG blir også målt i en nokså solid avstand til «den magiske» sperregrensen på 4 prosent som tidligere har vært nokså urealistisk å oppnå i «oljefylket» Rogaland for partiet.

I den andre enden av skalaen finner vi Venstre og Iselin Nybø (V), som virkelig tar telling med 2,0 prosent, over en halvering (minus 2,5 prosentpoeng) siden forrige stortingsvalg.

Høyre går tilbake 2,0 prosentpoeng til 28,1 prosent fra 2013, men jubler strålende fornøyd.

— Dette viser at Rogalendingene fortsatt vil ha Erna som statsminister og det gir oss stor motivasjon til å arbeide hver dag frem mot valget, for å fortjene velgernes tillit, sier Høyre-nestleder Bent Høie (H) til egne hjemmesider.

Parti: Oppslutning i prosent Endring fra stortingsvalget i 2013: Ap 24,2 1,6 H 28,1 -2,0 Frp 17,6 -1,1 KrF 8,9 -1,7 Sp 6,9 1,7 Mdg 5,2 3,0 Sv 3,8 0,5 V 2,0 -2,5 Rødt 1,6 1,2 Kilde: hoyre.no og pollofpolls.no

Slik forsvarer MDG full oljestopp

– Det som var kanskje gøyest med dette er at når jeg ser sånne tall, så begynner jeg å tro at egen innsats faktisk har noe å si. Jeg har jobbet veldig mye de siste månedene. Uansett er dette en syk vitamininnsprøytning resten av valgkampen, sier Kvam fra Stavanger.

– Hvordan kan du bygge videre på en slik måling før valget?

– Det er jo nå å fortelle folkene som åpenbart er tilbøyelig til å stemme på meg og oss, at dette kan komme til å monne virkelig. Nå er det mandatet så nært innenfor rekkevidde at det kan være rogalandsvelgerne alene som avgjør om jeg får det eller ikke.

– Hva sier du så til rogalendinger som frykter at et stort MDG, et MDG over sperregrensen, et MDG med stadig større innflytelse, er oppskriften på arbeidsledighet, oljejobber som forsvinner og en svekket økonomi som rammer finansieringen av velferdsstaten?

– Jeg er overbevist om at et MDG over sperregrensen vil være med på å redusere risikoen for en skikkelig oljebaksmell. Jeg har klokkertro på at mer oljeavhengighet som medisin mot arbeidsledigheten, er kjemperisikabelt, og at vi nå, umiddelbart, må legge en plan for hvordan vi skal skape arbeidsplassene som skal erstatte «oljå», og gi et tydelig signal om at oljealderen går mot slutten. Det er med på å redusere sannsynligheten for at vi får en ny smell som vi fikk i 2014, avslutter hun.

Sendingen ser du i opptak i vinduet over.