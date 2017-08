Videoen over er opptak som er hentet fra utestedet The Mint i Nordre gate natt til tirsdag 15. august, skriver Adresseavisen.

Tidligere har Adresseavisen publisert stillbilder fra overvåkningskameraet. Videoen viser at studenten Rakavan Jeevaharan gir en mann flere håndtrykk, før han går over gaten. Han fortsetter deretter inn i Ørjaveita.

Den neste observasjonen av studenten kan være gjort i Drillveita 10-15 minutter senere. Så kommer videopptaket i Kongens gate rett vest for Drillveita klokken 01.00.

Sent fredag kveld melder NRK at et nytt vitne har meldt seg for politiet. Dette vitnet har forklart for politiet at personen han observerte hadde kurs for Osloveien. NRK opplyser også at dykkere vil starte søk i Nidelva, ved Stavne bru, mandag. Det er de siste sporene etter den savnede stopper.

Meldte at han var på Elgeseter bru

- I Drillveita har et vitne gjort en observasjon med en beskrivelse som indikerer at det kan være savnede. Tidspunktet er også forenlig med at det kan være ham, sier etterforskningsleder i forsvinningssaken Arve Vagnild ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Frank Lervik

- Usikre på om det er Rakavan

Folk fra familien til savnede Rakavan Jeevaharan har vært inne og sett på videoen fra Kongens gate, som ble filmet rundt klokken 01.00 denne natten.

Frank Lervik

- De er usikre på om det virkelig er Rakavan, sier familiens talsmann Kevinth Balasubramaniam.

I savnet-meldingen er det beskrevet at Rakavan hadde på seg mørkegrønn bomberjakke, en lilla Fadderullan T-skjorte, svart adidas-cap og blå dongeribukser da han forsvant.

Vurderer å lete i området

Hvis overvåkningsfilmen faktisk viser den savnede, sammenfaller dette med basestasjon-undersøkelsene som politiet har gjort. Disse tyder på at den savnedes mobil befant seg et sted på strekningen Stavne og nordover til Ila. Politiet legger til grunn at 21-åringen hadde med seg mobilen da han gikk denne natten.

- Vi vurderer nå å organisere en leteaksjon i området rundt Hospitalskirka, sier Kevinth.