- Har søkt der det ikke bor folk

- Vi hadde Ceciliebrua som utgangspunkt. Noen søkte oppover mot Sluppen bru, mens andre gikk motsatt vei mot Osloveien og Ila. Vi søkte gjennom skogsområder og bunkere og ved kapellet ved Stavne bru, forteller familiens talsmann Piratheepan Jeyakaran som er svoger til den savnede, til Adresseavisen.

Rakavan Jeevaharan (21) som forsvant i Trondheim for snart en uke siden er ennå ikke funnet. Det siste sporet politiet har å gå etter fra mobiltelefonen er fanget opp rett før klokken 01.30 natt til tirsdag.

Søkt i fem dager

Det er søkt etter mannen i fem dager.

De private søkene har foregått onsdag, lørdag og søndag, mens politi, Røde Kors og brannvesenet søkte torsdag og fredag. Det er gjort overflatesøk i Nidelva og lett langs bredden i området fra Stavne bru og helt ned til utløpet. Hundeekvipasjer har også søkt i området ved Elgeseter bru og Høyskoleparken. Lørdag søkte de frivillige i området rundt Gløshaugen og i Kongens gate i Trondheim.

Savnede Rakavan Jeevaharan (20) sendte melding til søsteren sin om at han var på vei hjem fra byen natt til tirsdag. Da han ikke kom hjem ble det ringt til telefonen hans - og det svarte.

Innhenter bilder

Politiet jobber fremdeles med å innhente og analysere bilder fra overvåkningskameraer. Det siste bildet de foreløpig har fra overvåkningskamera er fra utestedet The Mint, tatt klokken 00.48 natt til tirsdag, der studenten var på et arrangement gjennom fadderuka til Handelshøyskolen BI.

- Vi er ute og sikrer oss videoer fra overvåkningskamera. Det er spesielt i områdene ut mot Ila, Øya, sykehuset og Stavne vi leter, sier Arve Vagnild, som er politiets etterforskningsleder på saken.

Søstrene til savnede Rakavan: – Gjennom det store engasjementet, har vi virkelig fått se hvor mye godt det er i mennesker

Avhører vitner

- Har dere noen teorier på hva som kan ha skjedd?

- Vi har flere teorier og låser oss ikke til noe som helst, sier Vagnhild.

I tillegg til innsamling av datamateriale foregår ennå avhør av vitner. Politiet har fått inn noen tips, men har ennå ikke fått noe som kaster lys over forsvinningen.

Over 110 deltok

For familien er det naturligvis tungt å gå dag etter dag uten at han blir funnet, eller at det kommer noe nytt i saken.

- Det er tøft å gå og vente på svar - spesielt siden det var hans bursdag søndag. Da er det godt å se støtten som blir oss til del. Mer enn 110 personer var med på letingen i helgen. Vi holdt på fra klokken 12 til klokken 20 søndag. Folk stiller opp med mat og støtter familien på andre måter. Hele familien ønsker å uttrykke sin takknemlighet for det, sier Piratheepan Jeyakaran.