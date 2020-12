Hus i Gjerdrum-skredet har flyttet seg opptil 400 meter – politiet har håp om å finne overlevende

Noen av husene i skredet i Gjerdrum har flyttet seg opptil 400 meter. Ifølge brannvesenet kan det være savnede inne i husene.

Det er fremdeles fare for at hus kan rase etter kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det vil ikke søkes fra luften mellom klokken 23 og 01 på grunn av risikoen for fyrverkeri. Politiet fraråder folk i området å sende opp nyttårsraketter. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Det er en stor oppgave. De som er savnet er kanskje i noen av husene. De har flyttet seg helt opp mot 400 meter, sier innsatsleder Morten Thoresen ved Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Ifølge Thoresen er vanskelig å lokalisere husene som har gått med i skredet. De jobber med prioritere området.

Totalt ni hus og 31 boenheter har så langt rast ut. Politiet sier det fortsatt er bygninger som kan rase.

Politiet: – Håp om å finne mennesker i live

Ti personer er fremdeles savnet etter at det i morgentimene onsdag gikk et kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum kommune.

Politiet sier det med stor sikkerhet befinner seg folk i skredområdet. Det kan være både flere og færre personer i skredområdet enn de ti savnede.

Politiet presiserer at de søker etter overlevende.

– Graden av optimisme vil jeg ikke uttale meg om, men så lenge det pågår en redningsaksjon har vi håp om å finne mennesker i live, og det er det vi forholder oss til, sier innsatsleder i politiet Dag Andre Sylju torsdag morgen.

Fortsatt fare for nye skred

Leirskredet i Gjerdrum er blant de største i Norges historie. Det er 700 meter langt og 300 meter bredt.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier det fremdeles er fare for at det kan gå nye skred. Skredkantene raser fortsatt og er ustabile.

– Grunnen er høyst usikker og det er fortsatt risiko for at det kan gå nye skred i området, sier regionsjef i NVE Toril Hofshagen.

Hun sier at de jobber med å kartlegge mulighetene for å avgrense det evakuerte området på en trygg måte. Rundt 1.000 personer er så langt blitt evakuert. Målet er at noen av dem kan flytte hjem igjen til nyttårskvelden.

– Det er et håp. Det er to borerigger som skal være i arbeid. Vi håper å kunne friskmelde noen områder slik at folk kan flytte hjem i dag, sier Brigt Samdal, som leder NVEs arbeid i skredområdet til BT.

Utfordrende på stedet

Leteaksjonen etter de ti savnede etter leirskredet i Gjerdrum har pågått natten gjennom uten at noen er funnet. En hund som befant seg i skredet, er reddet ut via helikopter.

Innsatsleder i politiet Roger Pettersen sier at svenske USAR-mannskaper nå er på stedet.

– Det er åtte stykker som er spesialtrent for å ferdes og drive redning på skadesteder som det her. Danmark har også tilbudt sin kompetanse.

I tillegg er infrastrukturen i området dårlig, og det jobbes med å bistå gårder som har mistet vann, strøm og varme. Det er tre gårder med husdyr som er rammet av skredet.

Politiet fraråder fyrverkeri

Politiet ber alle i Gjerdrum kommune, og spesielt i og rundt Ask, om å ikke sende opp fyrverkeri nyttårsaften.

– Det brukes helikopter og drone i søkearbeidet, ettersom det ikke er mulig å ta seg ned i skredområdet til fots. Fyrverkeri vil forstyrre dette arbeidet, sa politiets innsatsleder Dag Andre Sylju til TV 2 tidlig torsdag morgen.

På grunn av risikoen for fyrverkeri, og sikkerhetsrisikoen det utgjør for ressurser og mannskap, vil det ikke være helikopter i luften i Gjerdrum mellom klokken 23 og 01.

Politiets stab jobber med et eventuelt midlertidig fyrverkeriforbud.