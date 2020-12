Letingen etter overlevende fortsetter i ustabilt skredområde

Det er ikke funnet personer i søket med redningsmannskaper i rød sone i skredet, opplyser politiet. De søker fortsatt etter overlevende.

Et politihelikopter over rasstedet nyttårsaften idet mørket senker seg over rasstedet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB-Birgitte Vågnes Bakken

Like før klokken 15 torsdag raste en del av et nytt hus utfor kanten i skredområdet i Gjerdrum. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Redningsmannskap og en redningshund ble i 13-tiden firt ned i den røde sonen i skredet for å søke i to hus. Ingen ble funnet i søket. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det vil ikke søkes fra luften mellom klokken 23 og 01 på grunn av risikoen for fyrverkeri. Politiet fraråder folk i området å sende opp nyttårsraketter. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ti personer er fremdeles savnet etter at det i morgentimene onsdag gikk et kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum kommune.

Operasjonen i rød sone i skredet er avsluttet for dagen. Det var litt over klokken 13 at politiet sendte ned redningsmannskaper og redningshund for å søke i to hus som var forholdsvis intakte.

– Det har ikke medført at vi har funnet noen personer, men det har gitt oss en del nødvendige svar for å få kartlagt ordentlig, og som kan gi oss svar i det puslespillet vi driver med, sier innsatsleder Roger Pettersen på en pressebrifing torsdag ettermiddag.

Politiet har klart å identifisere hvilke adresser de to husene har.

– Det er ingen personer på de to adressene som er savnet. Alle er i god behold.

Søker etter overlevende

Den totale operasjonen fortsetter med full styrke etter overlevende, opplyser politiet.

Halvannet døgn etter at skredet gikk, betrakter nødetatene dette som en redningsaksjon.

– Vi søker etter overlevende og står fast på det, sier innsatsleder Pettersen.

Politiet sier det med stor sikkerhet befinner seg folk i skredområdet. Det kan være både flere og færre personer i skredområdet enn de ti savnede.

Del fra nytt hus har rast

Leirskredet i Gjerdrum er blant de største i Norges historie. Det er 700 meter langt og 300 meter bredt.

Like før klokken 15 torsdag raste en del av et nytt hus utfor kanten i skredområdet i Gjerdrum.

Politiet sa torsdag morgen at det ikke hadde rast ut flere hus i løpet av natten, og at det fremdeles sto bygninger helt på kanten av skredet som de ventet ville rase.

Fra før av hadde ni hus og 31 boenheter rast ut.

Hus har flyttet seg 400 meter

Noen av husene har flyttet seg opptil 400 meter. Ifølge brannvesenet kan det være savnede inne i husene.

– Det er en stor oppgave. De som er savnet, er kanskje i noen av husene. De har flyttet seg helt opp mot 400 meter, sier innsatsleder Morten Thoresen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Ifølge Thoresen er det vanskelig å lokalisere husene som har gått med i skredet. De jobber med å prioritere området.

Seaking-helikopteret sto torsdag ettermiddag ganske urørlig over skredområdet, mens politihelikopteret kom og gikk.

NTBs reporter på stedet forteller at området ved Gjerdrum ungdomsskole er omringet av utallige ambulanser og biler fra Forsvaret. Iblant kjører det store lastebiler fra Forsvaret rundt omkring i sentrum, som er helt tomt for mennesker.

Fortsatt fare for nye skred

Skredområdet i Gjerdrum er fortsatt ustabilt, ifølge regionsjef Toril Hofshagen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Det har gått nye avskallinger gjennom dagen i deler av skredområdet, så dette er fortsatt en uavklart skredsituasjon som overvåkes grundig, sa hun på en pressebrifing torsdag ettermiddag.

Hofshagen opplyste også at NVE har jobbet med grunnundersøkelser, utredninger og beregninger for å se om det er mulig å avgrense det evakuerte området noe.

Utfordrende på stedet

Leteaksjonen etter de ti savnede etter leirskredet i Gjerdrum pågikk natten gjennom. En hund som befant seg i skredet, ble reddet ut via helikopter.

Innsatsleder i politiet Roger Pettersen forteller at svenske Usar-mannskaper er på stedet.

– Det er åtte stykker som er spesialtrent for å ferdes og drive redning på skadesteder som det her. Danmark har også tilbudt sin kompetanse.

Infrastrukturen i området er også skadet, og det jobbes med å bistå gårder som har mistet vann, strøm og varme. Det er tre gårder med husdyr som er berørt av skredet.

Politiet fraråder fyrverkeri

Politiet ber alle i Gjerdrum kommune, og spesielt i og rundt Ask, om å ikke sende opp fyrverkeri nyttårsaften.

– Det brukes helikopter og drone i søkearbeidet, ettersom det ikke er mulig å ta seg ned i skredområdet til fots. Fyrverkeri vil forstyrre dette arbeidet, sa politiets innsatsleder Dag Andre Sylju til TV 2 tidlig torsdag morgen.

På grunn av risikoen for fyrverkeri, og sikkerhetsrisikoen det utgjør for ressurser og mannskap, vil det ikke være helikopter i luften i Gjerdrum mellom klokken 23 og 01.

Folk i kommunen frarådes på det sterkeste å sende opp raketter denne nyttårsaftenen.