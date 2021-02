FHI: – Vi kan ha bidratt til misforståelser

FHI sier at de kan ha bidratt til misforståelser om strategien etter at de tidligere denne uken sa at de ikke tror den britiske koronaen kan elimineres.

Line Vold i FHI innrømmer at de kan ha bidratt til misforståelser om strategien rundt den britiske virusmutasjonen. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

– Folkehelseinstituttet kan nok ha bidratt til litt forvirring i bruk av begrepene eliminere/utrydde eller slå ned, sier Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Det kommer etter at VG mandag skrev at FHI nå har endret sin strategi for den britiske varianten av viruset.

– Vi tror ikke lenger at vi klarer å eliminere virusvarianten, men har nå som mål å bremse spredningen og nye introduksjoner, sa avdelingsdirektør Line Vold vil avisen.

I en epost til NRK, skriver Line Vold at instituttet de siste dagene kan ha bidratt til misforståelser.

– Begrepene «eliminere» og «slå ned» kan ha blandet seg for flere av oss. Og vi i FHI kan ha bidratt til misforståelsen, skriver Vold.

Ifølge henne hadde FHI mål om å utrydde den britiske koronavarianten i Norge fram til det første utbruddet i Nordre Follo. Etter dette utbruddet tror de ikke lenger at det er realistisk å utrydde varianten.

– Vi mener fortsatt at vi bør forsøke å slå viruset ned i Norge. Det vil si begrense og forsinke utbredelsen, skriver Vold.