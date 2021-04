Familien ukjent med konflikt mellom Kjærvik og sønnen

Det er helt ukjent for familien at det skal ha vært en innbitt konflikt mellom Tor Kjærvik og hans nå drapssiktede sønn, ifølge Kjærviks nevø.

Advokat Tor Kjærvik (70) ble skutt og drept på Røa i Oslo mandag kveld. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi i familien har snakket sammen, og dette er helt ukjent for oss, sier Petter Kjærvik til lokalavisen Varingen.

– Påstanden kom som lyn fra klar himmel og er ikke en beskrivelse vi kjenner igjen, sier Kjærvik med henvisning til uttalelser fra sønnens forsvarer, advokat John Christian Elden, dagen etter at Tor Kjærviks sønn ble pågrepet og siktet for å ha drept sin far.

Den angivelige konflikten blir nevnt i forbindelse med drøftelser av hva som kan ha vært motivet for drapet på Røa i Oslo mandag kveld. Advokat Elden har uttalt seg i relativt knappe ordelag om at det har vært en årelang konflikt mellom far og sønn som nå har fått et tragisk utfall.

– Men det er selvsagt av interesse for etterforskningen om familiemedlemmer mener dette er vrangforestillinger fra siktedes side. Det kan ha avgjørende betydning for skyldspørsmålet at de mener det, skriver Elden til VG , som omtaler Varingen-intervjuet.

Fengslet i fire uker

Sønnen i 30-årene ble onsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt to ukers medieforbud. Han har i et fem-seks timer langt avhør med politiet tirsdag knyttet seg til drapshandlingen, og samtykket til politiet begjæring om varetektsfengsling.

Han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Kjennelsen er i samsvar med våre anførsler. Retten vurderer ikke om det er sterk sannsynlighet for straffskyld, men mener at politiet skal få fire uker på etterforskning for å avklare nærmere. Det er helt naturlig her, sier Elden til NTB.

Oslo tingrett antar at «siktede uten fengsling kan og vil forspille bevis i saken». Etterforskningen er i en helt innledende fase og siktede er ikke ferdig avhørt, poengterer retten i fengslingskjennelsen.

– Det er vitner med tilknytning til saken som det er viktig at kan avhøres uten at siktede har mulighet til å påvirke deres forklaringer, noe som også antas å ha betydning for å klargjøre bakgrunn og motiv for hendelsen, skriver tingrettsdommer Birgitte Kolrud i kjennelsen.

20–25 år tilbake i tid

Den drapssiktede sønnen skal ifølge NRK og Dagbladets kilder ha forklart seg inngående om en slik opprivende familiekonflikt. Den kan strekke seg så langt tilbake som til for 20–25 år siden. Den drapssiktede sønnen skal ha vært sentral i konflikten, skriver Dagbladet.

Politiet har fattet interesse for påstandene om konflikten og tatt opp temaet i avhør med Kjærviks samboer, opplyste bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til NTB tirsdag kveld. I den grad det var en konflikt mellom Kjærvik og sønnen, var det ikke mulig å se for seg at den skulle få et slikt utfall, framholdt Andenæs.

Hun har overfor flere medier uttrykt at hennes klient ikke opplevde å være i noen konflikt med Kjærviks sønn før mannen angivelig rettet våpenet mot henne og avfyrte flere skudd. Kvinnen kom fra hendelsen fysisk uskadd, men har forklart seg til politiet om det hun anser for å være et drapsforsøk.

– Hun var vitne til at samboeren ble skutt og drept og opplevde selv å bli utsatt for drapsforsøk. Det er en fryktelig påkjenning – en fullstendig traumatiserende opplevelse, sa Andenæs til NTB.