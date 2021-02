Omkomne på Ask funnet dypt nedi leira

De to som er hentet ut av skredgropen på Ask i Gjerdrum, ble funnet under to meter med leire. Fortsatt er en person savnet etter skredet i romjula.

Letemannskapene har funnet ytterligere to omkomne i skredgropen på Ask i Gjerdrum. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB-Steinar Schjetne

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

De omkomne ble funnet to meter nedi leira – etter at politihunder markerte over funnstedet, ifølge politiets innsatsleder Mari Stoltenberg. Foto: Jil Yngland / NTB

Ordfører Anders Østensen i Gjerdrum uttrykte takknemlighet og lettelse over at letearbeidet endelig har gitt resultater. Foto: Jil Yngland / NTB

– Det har vært et veldig krevende lende å søke i, men vi fikk bekreftet i dag at de vi har funnet, lå på to meters dyp i leira, sa politiets innsatsleder Mari Stoltenberg på en pressekonferanse på Ask tirsdag kveld.

Hun har ledet letearbeidet i skredområdet som ga resulter tirsdag. Arbeidet med å hente ut de omkomne startet etter at politihunder markerte i skredgropen. Ifølge Stoltenberg var arbeidsorganiseringen – samvirket mellom politihunder, letepersonell og maskinell kraft – avgjørende for at de to kunne finnes og hentes ut fra dypt nedi leira, under så vanskelige omstendigheter.

– Det er motiverende for oss å gjøre funn, men samtidig må vi være ærlige på at det er et særdeles krevende arbeid, svarer hun på spørsmål fra pressen om tirsdagens resultater gir økt håp om å finne den siste savnede etter leirskredet.

Ikke identifisert

De to omkomne er transportert ut av området for kriminaltekniske undersøkelser, samt obduksjon og identifisering ved Rettsmedisinsk institutt. ID-gruppen til Kripos er koblet inn, slik den har vært også tidligere, opplyser Stoltenberg.

Ordfører Anders Østensen (Ap) i Gjerdrum hadde blandede følelser etter funnet av de to, men tirsdag kveld uttrykte han først og fremst lettelse og takknemlighet over at letearbeidet endelig har gitt resultater.

– Vi har lenge vært klar over de tøffe realitetene ved denne tragedien. Vi har visst at funn ikke kunne medføre at noen ville bli funnet i live. Det som er viktig nå, er at det er gjort rede for to stykker, sa ordføreren.

Trolig det største

Politiet har siden 18. januar søkt etter de tre siste savnede i to definerte områder i skredgropen i Gjerdrum. Torsdag ble søkeområdet utvidet ytterligere, og leteaksjonen fortsatte denne uka – blant annet i flere bygningsrester.

I alt omkom ti personer i kvikkleireskredet i et boligfelt på Ask i Gjerdrum på Romerike natt til 30. desember.

Mange hus og boliger gikk tapt i skredet, og siden har flere boliger rast ut. Rundt 1.600 personer ble evakuert etter skredet, som ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) trolig er det største i sitt slag i nyere tid.

