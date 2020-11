– Vi har ikke kontroll ennå

Mandag formiddag er det ikke meldt om nye koronasmittede i Lindesnes. Men ordføreren senker overhodet ikke skuldrene.

Sykepleier Renate Harstad, sykepleier Carina Kaasene, sykepleierstudent Cathrine Skeie og lege Steffen Andreassen (ikke på bildet) var de som bemannet teststasjonen ved gamle Mandal sykehus mandag formiddag. Foto: Jarle R. Martinsen

LINDESNES: – Det er for tidlig å si at vi har kontroll, det har vi ikke ennå. Det er først når vi får nye tall seinere i dag at vi vil få mer klarhet, sier Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken.

Søndag kveld meldte Lindesnes kommune at om ni smittetilfeller i løpet av søndagen og 30 gjennom hele helga. 29 av de smittede er sporet tilbake til den rumenske menigheten i Lyngdal og de aktivitetene de hadde forrige helg.

66 i Lindesnes

Med dette er de totale smittetilfellene i Lindesnes kommet opp i 66 siden pandemien brøt ut. En person har mistet livet som følge av sykdommen.

Rundt 500 personer er nå i karantene i kommunen.

– Hvor mange som er testet totalt vet jeg ikke her og nå, men det er et tresifret tall. Vi øker dessuten kapasiteten, sier Sagebakken.

Dette er stengt

Situasjonen er denne mandag formiddag:

Hele Vigeland ungdomsskole, både elever og lærere, er satt i karantene.

Spangereid barneskole, alle elever og cirka halve personalet, er satt i karantene.

To klasser ved Mandal videregående skole, samt noen lærere, er satt i karantene. En tredje klasse ved Mandal videregående skole settes i karantene fram til prøvesvar fra en elev foreligger.

Barn og ansatte ved Båly barnehage settes i karantene inntil videre, fram til prøvesvar foreligger.

Barn og ansatte ved aktuelle avdelinger ved Espira Lindesnes settes i karantene fram til fredag.

Fortsatt vil all organisert sosial aktivitet være lukket.

– Hva vi gjør videre, avhenger av smittetallene vi venter på nå, sier Sagebakken.

Test også i Spangereid

I tillegg til teststasjonen ved legevakta i Mandal, er det også åpnet en teststasjon ved Spangereid skole. Da Fædrelandsvennen var ved legevakta mandag ved 11-tiden, var det pause.

Teststasjonen ved gamle Mandal sykehus. I tillegg er det etablert en slik stasjon også i Spangereid. Foto: Jarle R. Martinsen

– Vi har testet 65 personer så langt i dag, kunne sykepleier Renate Harstad, sykepleier Carina Kaasene, sykepleierstudent Cathrine Skeie og lege Steffen Andreassen opplyse om.

– Begrens mobiliteten

Ordføreren vil takke innbyggerne for den raske responsen og for å følge de pålegg og råd som er gitt.

– Nå er det viktig at vi fortsetter det gode arbeidet og tar ansvar. Begrens mobilitet og sosial kontakt de nærmeste dagene, og vær mest mulig hjemme, er hans råd.

