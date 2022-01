Rødt flom- og skredvarsel for Midt-Norge og Vestlandet

NVE oppgraderer farevarselet for flom, jord-, sørpe- og flomskred fra oransje til rødt nivå for deler av Midt-Norge og Vestlandet.

NTB

Ekstremværet Gyda bringer med seg mildvær, vind og enormt mye regn onsdag og torsdag.

– Dette er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, som krever tett oppfølging og kan føre til store skader, heter det i en pressemelding fra NVE.

Tirsdag formiddag oppgraderte derfor NVE farevarselet for jord-, sørpe- og flomskred fra oransje til rødt nivå for deler av Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Flomvarselet er også oppgradert til rødt nivå for deler av Trøndelag og Møre og Romsdal.

NVE følger situasjonen tett og vil oppdatere farevarslene daglig.