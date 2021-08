Trøbbel i sikte uansett hvem som vinner valget. Her er problem­sakene på begge sider

Uansett utfall av høstens valg: den blokken som vinner vil raskt få merke uenigheten på egen side. Begge sider sliter med klima, innvandring og ruspolitikk.

Erna Solberg har slitt med å samle fire partier. Jonas Gahr Støre ser ut til å slite med å samle tre dersom han blir statsminister. På hans side er også Trygve Slagsvold Vedum statsministerkandidat.

Solveig Ruud

Sigrid Gausen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter valget 13. september vet vi hvilken blokk som vinner. Men hvem som skal regjere med hvem de neste fire årene, vil være usikkert.

Erna Solberg er i dag statsminister i den fjerde borgerlige varianten i løpet av snart åtte år. To partier har gått inn, og ett (Frp) har gått ut. Kilder i Frp har uttalt at hennes regjering går en utrygg høst i møte om hun fortsetter.

På motsatt side er det to statsministerkandidater. Hvis den siden vinner, vet ikke Jonas Gahr Støre om han blir statsminister og hvem han i så fall får med seg til forhandlingsbordet. Ap, SV og Sp klarte å holde sammen fra 2005 til 2013, men uenigheten var stor i flere saker. Nå håper Sp på en regjering uten SV.

Enten rødgrønn eller borgerlig blokk vinner valget, vil problemene stå i kø.

Fakta Høstes første partilederdebatt mandag Mandag møtes alle partilederne på Stortinget til debatt. Det skjer i Arendal, der politikere, organisasjonsfolk, næringslivstopper og journalister vil være samlet. Arendalsuka arrangeres fra mandag 16. og avsluttes fredag 20. august. Den markerer i år tiårs jubileum. Les mer

Her sliter de rødgrønne med å bli enige:

1. Olje og klima: Da SV, Ap og Sp regjerte sammen sist, var det oljevirksomhet i nordområdene de kranglet mest om. Nå er det en eventuell utfasing av oljenæringen som volder størst problemer. SV mener vi skal slutte å lete etter olje av klimahensyn. Ap og Sp er uenig. Klimaavgifter er de også uenige om: Sp er motstander av å mer enn tredoble CO₂-avgiften. Ap og SV er for. Sp er også mer enn de andre motstander av å øke andre avgifter som gjør bensin og diesel dyrere.

2. Asyl- og innvandringspolitikk: SV ønsker en mye mer liberal flyktning- og innvandringspolitikk enn Ap og Sp. Forrige gang de regjerte sammen tok SV dissens i regjeringen da innvandringspolitikken ble strammet inn.

3. Arbeidslinjen: Arbeiderpartiet og SV er motpoler i synet på hvor høye minsteytelser det skal være på en del stønader og trygder i Nav. SV ønsker å gi alt fra ledige til sosialhjelpsmottagere mer penger. Ap frykter det vil føre til at gevinsten av å være i jobb blir for liten for lavtlønnede. Sp står nærmere Ap enn SV i de fleste stridsspørsmålene her.

4. Skattlegging av formue og arv: Sp ønsker ikke høy skatt på formue bundet i lastebiler, traktorer, fiskefartøyer, bygg og lignende. SV – og til dels Ap – ønsker i mindre grad å skjerme slik formue mot økt skatt. Hvor mye man skal øke formuesskatten, kan det derfor bli strid om. De er også uenige om arveavgift, som SV ønsker å gjeninnføre.

5. Verdispørsmål: Abort, bioteknologi og livssynsspørsmål splitter. Det samme gjør ruspolitikk. Ap og SV vil fjerne abortnemndene. Sp vil beholde dem. Sp er også på kollisjonskurs med Ap og SV i alt fra eggdonasjon til tidlige tester av fostre. Siden lovverket nylig er endret her, kan de håpe dette ikke blir et akutt problem. Ruspolitikken kan raskere skape trøbbel. Ap og Sp ønsker ingen generell avkriminalisering av narkotikabruk. Det gjør SV.

6. Vern av rovdyr og natur: Sp er det eneste partiet på Stortinget som ikke har sluttet seg til målet om å verne ti prosent av skogen. I vernespørsmål står SV og Sp steilt mot hverandre. I forrige rødgrønne regjering slet de lenge med å bli enige om vern av Trillemarka.

Vern av rovdyr er en like vanskelig sak. Sp og til dels Ap, ønsker å skyte langt flere rovdyr enn SV er komfortabel med.

7. Hvor skal de store pengene brukes? SV ønsker gratis SFO. Det gjør ikke Sp. Sp og SV var imot politireformen Ap i sin tid ble med på, og spesielt Sp vil ha mange nye politistasjoner. SV vil ha en storsatsing på tannhelse, mens Ap ønsker en «gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsen». Sp har også en forsvarspolitikk som koster penger. Alt i alt blir det krevende å bli enige om hvor de store summene skal brukes.

8. EU/EØS: Ap er mye mer EU-vennlig enn Sp og SV. De sistnevnte vil erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale med EU. I forrige regjering tok de dissens både mot EUs vikardirektiv og EUs tjenestedirektiv. Sp er også motstander av Norges klimasamarbeid med EU.

9. Nato/forsvarspolitikk: SV er motstander av norsk Nato-medlemskap og tett sikkerhetspolitisk samarbeid med USA. Sp og Ap slutter opp om Nato. Forsvarspolitikken kan derfor føre til problemer. Det kan også Sps løfter om kraftig forsvarssatsing nordpå. Ap har vært med på avgjørelser her som Sp har jobbet kraftig imot.

10. Kontantstøtte: Ap og SV ønsket å avskaffe støtten da de regjerte sammen sist, men fikk ikke med seg Sp. Men de ble enige om å fjerne støtten for barn over to år. Saken splitter fortsatt.

Her sliter de borgerlige partiene med å bli enige:

1. Oljepolitikk: Høyre og Frp mener vi skal fortsette å lete etter olje. De ønsker også å konsekvensutrede mulig oljeaktivitet utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja. Venstre og KrF er mot det siste. Venstre mener dessuten at vi må vi slutte å lete etter mer olje og gass, og KrF går langt i samme retning.

2. Klima og bilavgifter: Frp er sterkt imot regjeringens forslag om en kraftig økning i f.eks. C0₂-avgiften og mot avgiftsøkninger som rammer bilister. Partiet er heller ingen varm tilhenger av flyseteavgift. De andre partiene er langt større tilhengere av miljøavgifter.

3. Innvandring: KrF og Venstre vil myke opp innvandringspolitikken. De vil f.eks. ta inn flere kvoteflyktninger. Frp ønsker innstramminger i alt fra asylpolitikken til familiegjenforening. Høyre ønsker også en mer restriktiv politikk, men vil ikke gå så langt som Frp.

4. Alkohol og narkotika: Frp har vært med på å torpedere Venstres og Høyres ønske om en rusreform. KrF er også mot avkriminalisering av narkotikabruk. Partienes syn på alkoholpolitikken spriker også. Frp vil blant annet fjerne Vinmonopolet, senke aldersgrensen for salg av sprit, senke avgiftene og fjerne en rekke reguleringer. Høyre ønsker en viss liberalisering og foreslår sammen med Venstre salg av sterkøl i butikk. Alt dette er KrF imot. KrF ønsker ingen oppmyking her.

5. Skattepolitikk: Frp og Høyre vil gi mye større skattelettelser enn KrF og Venstre. Frp vil fjerne hele formuesskatten, Høyre vil fjerne den på såkalt arbeidende kapital. KrF og Venstre vil ikke gå så langt. Frp vil også fjerne eiendomsskatten. Det vil ingen av de andre. Venstre og KrF ønsker derimot økt skattlegging av høye inntekter. Det vil ikke Høyre og Frp.

6. Landbrukspolitikk: Høyre og Frp vil endre lover som begrenser bøndenes frihet til å bestemme over egen eiendom. Ikke minst ønsker Frp også store kutt i overføringene til landbruket. Frps mål er å fjerne toll og andre restriksjoner på import av mat. De to høyrepartienes politikk ligger langt fra KrFs politikk på området. KrF og til dels Venstre er mye mer opptatt av å opprettholde små og mellomstore bruk enn H og Frp – og de vil beholde flere reguleringer.

7. Bistandspolitikk: KrF og Venstre mener Norge skal forplikte seg til å gi minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekten til bistand. Det vil ikke Høyre og Frp. Begge vil ha kutt, Frp tar til orde for at de bør bli kraftige.

8. Pensjon og eldreomsorg: Frp jobber for kraftig økning av minstepensjonen. KrF drar i samme retning. Frp ønsker også mer til pensjonistpar. Høyre ønsker å holde igjen på pengebruken her. Frp er ellers på kollisjonskurs med alle de tre andre når partiet mener at staten – og ikke kommunene – skal finansiere eldreomsorgen.

9. Kontantstøtte: Kontantstøtten er KrFs hjertesak. Venstre og Høyre ønsker å fjerne den, mens Frp vil stramme inn ordningen ved å kreve arbeidsinntekt i 12 måneder før fødsel for å få slik støtte.

10. Bruk av oljepenger. Frp ønsker i mindre grad enn de andre å forholde seg handlingsregelen. Den er en rettesnor for oljepengebruk. Samtidig ønsker Venstre å stramme inn regelen og bruke mindre oljepenger.