UDI: Hjelp ukrainere på lovlig vis

UDI ber folk holde hodet kaldt om de skal hjelpe ukrainere på flukt slik at man unngår å havne i en situasjon der man kan bli anklaget for menneskesmugling.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

UDI er forberedt på å ta imot 1.000 flyktninger på én dags varsel, og mange nordmenn ønsker å hjelpe til i arbeidet.

Direktoratet understreker imidlertid at man bør bruke norske, seriøse organisasjoner dersom de vil gjøre dette. Direktør for beskyttelse i UDI Wenche Fone viser blant annet til en norsk buss som i går reiste til Ukraina for å hente flyktninger til Norge.

– Man kan faktiske komme i en situasjon med transport av mennesker, hvis de ikke har de rette dokumentet som gir lovlig innreise, så kan det regnes som menneskesmugling, sier Fone til P4.

Dersom du ønsker å gjøre noe for ukrainerne, anbefaler UDI å benytte seg av hjelpeorganisasjonene som allerede er i Ukraina.

– De vil bruke lokalt næringsliv, og de kjenner forholdene best. Og de vil nok også høyst sannsynlig være i stand til å finne ut hvem som trenger mest hjelp, sier Fone.