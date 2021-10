Båtforlis ved Karmøy: Én person omkom

To personer ble hentet opp av vannet etter at en båt gikk ned utenfor Karmøy fredag ettermiddag.

NTB

Andreas Askildsen Journalist

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Ved 17.15-tiden fredag ettermiddag opplyser operasjonsleder Nikolai Austrheim ved Sør-Vest politidistrikt at den ene av personene er bekreftet omkommet. De pårørende er varslet.

Det var ved 14.30-tiden Hovedredningssentralen Sør-Norge meldte at en båt med to personer hadde gått ned ved Feøy, vest for Karmøy. Én av de to som var om bord ble reddet opp av en fritidsbåt.

Ved 15.30-tiden opplyste redningsleder Siv Namork ved Hovedredningssentralen at den andre personen også var funnet.

Vedkommende ble funnet av dykkere fra Haugesund brannvesen og ble tatt om bord i redningsskøyta «Horn Rescue».

Det ble iverksatt en stor redningsoperasjon etter at HRS ble varslet om hendelsen.

Passasjerbåten «Feøy Express», redningshelikopter og flere mindre fritidsbåter deltok i søket.