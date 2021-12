Kjerkol om omikron-smitten: Regjeringen er klar til å innføre nye tiltak

Omikron-varianten er påvist i flere kommuner i Norge. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at regjeringen er klar til å justere eller innføre nye tiltak etter de bekreftede tilfellene.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), avdelingsdirektør Line Vold i FHI og helsedirektør Bjørn Guldvog i forbindelse med at omikron-varianten er påvist i Norge.

NTB-Marie De Rosa

– Vi har vært forberedt på dette, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på en pressekonferanse etter at de første omikron-tilfellene onsdag ble bekreftet i Norge.

Hun sier at regjeringen har tatt kraftige grep for å begrense spredningen av den nye virusvarianten.

– Lørdag innførte vi flere innreisetiltak, mandag forlenget vi isolasjonstiden til sju dager og smittekarantene til ti dager i tilfeller der det er mistanke om omikron-smitte. Sammen med FHI og Helsedirektoratet følger vi situasjonen fra time til time og ser på om tiltakene skal justeres eller forsterkes, sier Kjerkol.

– Blir det nødvendig med flere kraftfulle tiltak, så vil vi innføre det.

– Vi vurderer fortløpende situasjonen og ser på flere innreiserestriksjoner, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på regjeringens hasteinnkalte pressekonferanse onsdag.

Men hun kom ikke med noen nye nasjonale tiltak eller påbud, som flere kommuner har bedt om.

Kjerkol viste til at man allerede har et større trykk på smittesporing, mer vaksinering, testing av nærkontakter, innføring av karantenehotell, og utvidelse av isolerings- og karanteneperioder.

Hun pekte også på at flere kommuner og regioner har innført tiltak som er strengere og mer inngripende.

På spørsmålet om reiser til utlandet kom hun med et råd om at folk som planlegger utenlandsreiser, bør kjøpe fleksible billetter.

– Jeg forstår at det kan virke skremmende på noen, men vi har vært forberedt på det både i Norge og internasjonalt, og har planer for å håndtere smitte umiddelbart, sier Kjerkol til NTB.

– Til de som er trøtte og leie av viruset og nye varianter, og alt som følger med det, vil jeg si: Vi har greid dette før, og vi skal greie det igjen, sier Kjerkol.

Smitte på Gardermoen

Onsdag ble det bekreftet at to tilfeller av den nye virusvarianten omikron er påvist i Øygarden kommune. De to personene som er smittet, har vært på reise i Sør-Afrika.

Det ble onsdag også bekreftet at to personer som ankom Gardermoen fra Sør-Afrika, hadde omikron-smitte.

– De som er smittet, kom til Norge på forskjellige flyvinger. Det foregår smittesporing i forhold til disse flightene. Det viktigste er at de smittede følger reglene for smittevern og karantene, sier Line Vold i FHI.

Hun sier at de regner med at vaksiner gir beskyttelse mot alvorlig sykdom også fra omikron-varianten.

Større utbrudd i Oslo

Bydelsoverlegen på Frogner i Oslo sier til VG at det er høy sannsynlighet for at 30–40 personer er smittet av omikron-varianten etter et arrangement.

Personene ble smittet under et arrangement i bydelen i forrige uke.

Bydelsoverlege i Frogner Tine Ravlo sier til VG at det er «høy sannsynlighet» for at de smittede er smittet med omikronvarianten.

– Vi har et pågående utbrudd hvor det er høy sannsynlighet for at det er omikrovarianten, sier hun.

Kjerkol forteller at de smittede er satt i isolasjon, og at deres nærkontakter er i karantene.

Ikke overrasket

Verken helsedirektør Guldvog eller assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er overrasket over at omikronvarianten nå er påvist i Norge.

– Det viktigste er at kommuner med påvist smitte driver effektiv smittesporing. Vi må også være forberedt på at det også kan være skjult smitte i landet allerede. Derfor er gjeldende smittevernråd svært viktige å følge for alle, sier Nakstad.

Guldvog sier at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoretat løpende vil gi råd til de berørte kommunene om hvordan situasjonen skal håndteres videre fremover.

Flere tilfeller til analyse

En rekke mistenkte tilfeller av omikronvarianten er onsdag til analyse ved ulike laboratorier i landet, opplyser FHI.

Tirsdag ble det kjent at Ullensaker kommune har sendt tre positive koronaprøvesvar til sekvensering for omikronvarianten.

Kjerkol sier at det viktigste nå er å sette opp vaksinetempoet.

– Den nye virusvarianten understreker behovet for et høyt tempo i vaksineringen med første og andre dose til dem som ikke har fått dem, og oppfriskningsdose til dem som skal ha den. Vaksinearbeidet må prioriteres, sier Kjerkol.