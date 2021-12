Justisministeren får baksmell på skatten: Skattet ikke av pendlerboligen selv om hun bodde gratis hjemme

– Dette er selvsagt en sak jeg gjerne skulle vært foruten, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Aftenposten.

Justisministeren sier hun ikke var klar over at hun måtte betale skatt for fordelen av fri pendlerbolig.

Senterparti-politikeren har hatt gratis pendlerbolig fra staten helt siden hun ble valgt inn på Stortinget høsten 2017.

I studietiden bodde Emilie Enger Mehl i et kollektiv på St. Hanshaugen i Oslo. Da hun søkte Stortinget om pendlerbolig, bodde hun på farens gård på Åsnes Finnskog i Innlandet.

Hun oppga adressen hun var folkeregistrert på: pikerommet hjemme. Hun opplyser til Aftenposten at hun ikke hadde boutgifter der.

Men politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av pendlerboligen, har Skatteetaten slått fast. Det gjorde ikke justisministeren.

«Jeg er blitt oppmerksom på at jeg ikke er blitt skattlagt for skattepliktig pendlerbolig i en periode fra oktober 2017 til juli 2018 og har betalt for lite skatt».

Det skrev Mehl i en henvendelse til Skatteetaten 25. november i år.

Skjemaet hun fylte ut, har tittelen «Feil i skattemeldingen for inntektsår 2017 og tidligere».