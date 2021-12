Fakta om den nye koronavarianten omikron

WHO har klassifisert varianten som «bekymringsfull», lik variantene alfa, beta, gamma og delta, og foreløpige funn tyder på økt risiko for reinfeksjon med denne varianten.

Folkehelseinstituttet opplyser i en risikorapport at varianten kan være mer smittsom, men at det er liten sannsynlighet for at den gir mer alvorlig sykdom. Blant de som er smittet i et større utbrudd i Oslo, har ingen blitt alvorlig syke, ifølge bydelsoverlege Tine Ravlo.