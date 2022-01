Stortinget fredet skjenkestoppen

Et flertall i Stortinget stemte ned forslagene fra Frp og MDG om å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i Stortinget under debatten om skjenkestopp.

NTB-Marius Helge Larsen og Marie De Rosa

Stortinget behandlet torsdag to forslag om å oppheve det nasjonale forbudet, og begge fikk støtte fra Frp og MDG. Rødt støttet også deler av Frps forslag.

Dermed var det langt fra noe flertall i Stortinget for å åpne for skjenking av øl, vin og sprit igjen på serveringssteder.

– Det er synd, fordi det handler om mange tusen arbeidsplasser rundt omkring i landet. Bedriftseiere er i ferd med å se at bedriften deres går i grus, så det er trist på vegne av dem. Jeg håper de kanskje klarer å holde ut litt til, sier helsepolitisk talsperson i Frp, Bård Hoksrud, etter voteringen.

Tror det kommer endringer

Regjeringen har sagt at de nasjonale koronatiltakene skal revurderes 14. januar.

–Jeg tror regjeringen kommer til å endre på dette, men det er gått prestisje i denne saken fra regjeringspartiene og Høyre sin side, sier Hoksrud.

Høyre mener på sin side at det ville vært feil av Stortinget å overkjøre regjeringen i denne saken.

– Regjeringen har fått fullmakter til å ta beslutninger om koronatiltak basert på faglige råd, og Stortinget sitter ikke på den samme fagkompetansen som regjeringen har til å ta slike beslutninger, sier helsepolitisk talsperson i Høyre, Erlend Svardal Bøe.

Forsvarte skjenkeforbudet

I forkant av voteringen møtte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til debatt om saken.

– Dersom den nasjonale skjenkestoppen – som både Helsedirektoratet og FHI mener er viktig – oppheves, må andre tiltak innføres for å beholde totaleffekten av tiltakspakken. I tillegg må vi være mer tilbakeholdne med å lette på andre tiltak, sa Kjerkol.

SV og Venstre la også fram forslag som går på at regjeringen fortløpende må vurdere om tiltak er forholdsmessige. De to partiene mener også det er avgjørende at det blir mer åpenhet rundt beslutningene som tas.