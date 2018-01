Unge Høyre-topp visste om seksuell omgang mellom Riise og beruset 16-åring

Likevel ble Kristian Tonning Riise gjenvalgt som leder i ungdomspartiet året etter, og Bøe var sekretær i valgkomiteen, skriver Aftenposten.

I forrige uke kunne Aftenposten avsløre at Kristian Tonning Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i 2014. Tre måneder senere ble Riise valgt til leder i Unge Høyre, til tross for at daværende generalsekretær var varslet.

Året etter overtok Erlend Svardal Bøe som generalsekretær. Han har ikke tidligere ønsket å svare på om han ble gjort kjent med tidligere varsler da han tiltrådte som generalsekretær. Nå bekrefter han imidlertid overfor Aftenposten at saken var et tema da han tok over jobben.

Bøe satt med informasjon om saken med 16-åringen samtidig som han var sekretær i valgkomiteen som innstilte på gjenvalg, men sier at han ikke informerte komiteen om saken.

– I ettertid ser jeg at det burde jeg helt klart ha gjort, og det gjør meg vondt å tenke på. Jeg forsto ikke omfanget av hendelsen og var ikke klar over omstendighetene rundt. Det beklager jeg», skriver Bøe i en SMS til Aftenposten.

Høyre opplyste torsdag at de har fått inn totalt 18 varsler om upassende oppførsel. Ti av dem gjelder Kristian Tonning Riise – tidligere leder av ungdomspartiet og stortingsrepresentanten fra Hedmark. Han er for tiden er sykmeldt.