Ingen ytterligere stans i norsk våpeneksport

– Uforståelig. Nå risikerer vi at norske våpen blir brukt til å begå krigsforbrytelser, sier SVs Gina Barstad til NTB.

– Her hadde partiene en sjanse til å vise at vi setter menneskerettigheter og anstendighet først. Flertallet valgte å feige ut, fortsetter hun.

KrF slutter opp om SVs forslag, men da utenriks- og forsvarskomiteen onsdag avga innstilling til saken ble det verken flertall for stans i eksport av forsvarsmateriell eller en gransking av eksporten som allerede har funnet sted.

Stanset salg til Emiratene

19. desember i fjor – elleve dager etter at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forsikret Stortinget om at det ikke var grunn til bekymring – valgte regjeringen å stanse all eksport av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater.

Bakgrunnen for avgjørelsen var landets krigføring i Jemen og en mer «uoversiktlig» situasjon.

– Regjeringen stanset salg av våpen til Emiratene som deltar i krigen i Jemen i desember, først etter gjentatte varsler fra sivilsamfunnet. Det viser at regelverket for våpeneksport er altfor svakt. Nå kan Regjeringen velge å åpne for eksport igjen, sier Barstad.

Solgte for millioner

Norske våpenprodusenter solgte i 2016 våpen, ammunisjon og annet militært materiell for over 100 millioner kroner til De forente arabiske emirater, som anklages for krigsforbrytelser i Jemen.

Eksporten fortsatte i 2017, og både Søreide og hennes forgjenger Børge Brende (H) har forsikret at det ikke er noe som tyder på at norsk krigsmateriell har vært benyttet i Jemen.

Men VG omtalte på nyåret en propagandavideo fra Houthi-opprørerne som viser hvordan en norskprodusert undervannsdrone av typen Remus 600, med et tydelig Kongsberg Maritime-merke på siden, ble funnet utenfor kysten av landet.