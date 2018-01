Fagforeningstopp til Leif Sande: – Hold kjeft

Onsdag formiddag la Abrahamsen ut et innlegg på sin egen facebookprofil.

Leif Sande, den tidligere forbundslederen i LO, var attpåtil tagget i innlegget. Over et bilde av de to skriver Abrahamsen:

«Leif Sande. Det finnes en tid for alt. Alle har forstått ditt budskap i varsler – saken (sic). Nå er tiden inne for å holde kjeft.»

– Nok er nok

Budskapet rettes til Sandes mange utspill på sin personlige blogg i forbindelse med Giske-saken.

Senest onsdag kom han også med et kraftig angrep mot «illojal» Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet.

Abrahamsen, som er leder for den største avdelingen i Fellesforbundet i Hordaland, er lei av ytringene.

– Hans mening om saken er kommet frem. Nok er nok, sier Abrahamsen.

Sande har ikke besvart BTs henvendelse om facebookinnlegget. Abrahamsen har heller ikke snakket med ham om det som står der.

– Han tåler veldig godt det jeg skriver på Facebook, mener Abrahamsen.

Hardt ut mot Tajik

Den tidligere forbundslederen Leif Sande er nå relativt alene om å engasjere seg til fordel for Trond Giske, som er fratatt nestledervervet på ubestemt tid.

Sande, som også er stortingsvara for Arbeiderpartiet, har lenge ment at partiet har håndtert Giske-saken særdeles dårlig. Og den som har håndtert saken dårligst av alle, er Tajik, skriver han i sitt siste blogginnlegg.

Sande reagerer også sterkt på at Tajik leste høyt fra to av varslene under sentralstyremøtet tirsdag.

– Mot resten av partiledelsens ønske og uten Trond Giske til stede siterte hun fra varslernes saker for å få frem den ene siden, mens den som det gikk ut over, ikke var til stede og fikk fremmet sitt syn. Nok en gang var hun illojal, heter det i blogginnlegget.

Hadia Tajik ønsker ikke å kommentere uttalelsene, opplyser rådgiveren hennes til NTB.

Sande er svært kritisk til oppfølgingen av varslersakene, og mener partiets retningslinjer ikke er fulgt.

Partileder Jonas Gahr Støre har orientert om at sakene skal følges opp ved at Giske får komme med sin versjon, og at hans eventuelle innsigelser skal legges frem for kvinnene som varslet. Deretter skal man trekke en konklusjon om det er sannsynlig at utilbørlig oppførsel har funnet sted.

Støtter Støres håndtering

Fellesforbundets Roar Abrahamsen er av en annen oppfatning enn Sande, tidligere leder av LO-forbundet Industri Energi.

– Jeg har gode relasjoner til Leif, men når Leif kjører det løpet han kjører i pressen, sier jeg fra, sier Abrahamsen.

Fagforeningstoppen gir honnør til Ap-leder Støres håndtering av saken som sådan, inkludert varslene.

Abrahamsen leder det største av Fellesforbundets avdeling i Hordaland.

– At Støre tar hver enkelt sak og lar Trond Giske få lov til å si sine meninger, synes jeg er riktig. Det er redelig, sier Abrahamsen.

Om Giske: – Favorittpolitiker

Abrahamsen har vært medlem av Arbeiderpartiet i vel tretti år. Trond Giske har vært hans favorittpolitiker.

– Jeg har alltid støttet ham og har stor sans for ham, og det har jeg fortsatt. Jeg har ikke mistet tillit til ham foreløpig, sier Abrahamsen.

– Men viser saksbehandlingen at det er realitet i alt dette, kommer jeg aldri til å støtte Giske mer, legger han til.

– Må han ha gjort noe ulovlig for at du skal miste tilliten til ham?

– Alle har et rettsvern. I denne saken er det moralske like mye verdt som det juridiske, men Giske må få lov til å svare på anklagene. Så må partiet gjøre en vurdering. Ikke bare juridisk, men også moralsk og ut fra egne retningslinjer. Jeg synes pressen og sosiale medier har vært veldig raske til å dømme.

«En god dag for Trond Giske»

Leif Sande mener det er gode muligheter for at Giske fortsatt vil være nestleder etter landsmøtet i 2019, mens Tajik ikke er med lenger.

I det siste blogginnlegget tar han Giske varmt i forsvar.

– Illojalitet er ingen god egenskap i en slik sammenheng, avslutter han innlegget, som har overskriften «En god dag for Trond Giske, Hadia Tajik raser nedover».

Roar Abrahamsen er på sin side lojal til partiet.

– Jeg stemmer ikke Ap på grunn av enkeltpersoner, men på grunn av partiprogram og ideologi. Ap er mitt parti uansett, sier fagforeningstoppen.