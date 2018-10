Podkast om selvmord: - Det er et sårt tema, det er et veldig personlig tema

Aftenbladets serie «Da Øystein forsvant» handler om selvmord, og om hvordan storsamfunn og hjelpeapparat reagerer når noen velger å avslutte sitt eget liv.

Hva gjorde politiet, hva gjorde legevakten, redningssentralen, frivillige hjelpemannskaper? Hva gjorde mediene? Hva gjør vi når vi tror noen er i ferd med å avslutte sitt eget liv?

Journalist Tove M. E. Bjørnå skrev saken om Øystein Geithus Husby. I forbindelse med Aftenbladets 125-årsjubileum snakket hun om tankene hun gjorde seg, og om erfaringene og utfordringene hun møtte på veien.

Tove M. E. Bjørnå

Hør hele foredraget her:

Tommy Ellingsen

– Selvmord er et veldig vanskelig tema å gå inn i. Det er lett å trå feil. Det er et sårt tema, det er et veldig personlig tema. Som journalist føler du at det er minelagt, at du bare kan gjøre feil. Det er ubehagelig å skrive om, og det er ikke alle som like å lese om det heller, sier Bjørnå.

