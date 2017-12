Rapport: Seksuell trakassering utbredt blant ungdom

Forsker Kari Stefansen sier til Klassekampen at klåing, hetsing og voldtekt er utbredt blant norsk ungdom og legger til at unge fra fattige familier er spesielt utsatt. Problemet er særlig utbredt blant ungdom i videregående skole.

– Vi konkluderer med at fysiske seksuelle krenkelser er et ganske stabilt fenomen blant ungdom, sier forskeren ved Nova/Høgskolen i Oslo og Akershus.

Rapporten viser også at hver femte jente har opplevd å bli kalt hore eller andre ord med seksualisert innhold det siste året. 12 prosent av guttene har opplevd verbal seksuell trakassering det siste året.

Stefansen sier det er noen mønstre i hvem som er mest utsatt for seksuelle krenkelser.

– Jenter er mer utsatt enn gutter. Og alle typer vold og overgrep rammer sosialt skjevt. Vi finner en sammenheng mellom oppvekst i dårlige levevilkår, både når det gjelder økonomi, rusbruk og ulike problemer i familien, og risiko for å oppleve seksuell vold. Ungdom fra familier med lav inntekt har to og en halv gang større risiko for å bli utsatt for seksuell vold, sier hun.