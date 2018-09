Rogaland KrF er splittet

– Dagens politiske landskap krever at vi tar dristige valg, sa Knut Arild Hareide. Han ba landsstyret om fullmakt til å sjekke mulighetene for en regjering med KrF, Sp og Ap.

Han ba KrF søke samarbeid med Arbeiderpartiet så lenge Erna Solberg og Høyre velger Frp.

Marie von Krogh

Delte reaksjoner i partiet

De umiddelbare reaksjonene på talen viste at partiet er veldig splittet. Mens nestleder Olaug Bollestad var rørt da hun takket Hareide for talen, var den andre nestlederen, Kjell Ingolf Ropstad, taus og ut fra ansiktsuttrykket ikke spesielt fornøyd med sjefens ord.

KrFs parlamentariske nestleder, Hans Fredrik Grøvan, er ikke enig i Hareides konklusjon.

– Jeg deler ikke partilederens syn på at KrF bør gå i regjering med Ap. KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti som hører hjemme på ikke-sosialistisk side, sier han til VG.

Leder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, vil ikke si noe om hun støtter Hareide, men sier det nå er viktig at partiet har en åpen prosess.

– Det er nok ulike oppfatninger også i Rogaland. Hva jeg mener, skal jeg fortelle mitt fylkesstyre, sier hun til Aftenposten. Hun sier hun forstår konklusjonen til Hareide, men nok kunne tenkt seg at den ble annerledes.

Leder i Nordland KrF, Ingelin Noresjø, var meget fornøyd med lederens tale og signaler. Hun understreker at partiet ikke kan fortsette i dagens situasjon som opposisjonsparti i Stortinget.

– Kan Hareide bli sittende om partiet ikke følger ham i denne saken?

– Det må Hareide svare på, men det mener jeg at han kan, sier Noresjø.

Olav Olsen

– Vi har etter min mening bare to alternativer: Å gå inn i en regjering, enten den ene eller andre veien. Og jo lenger vi venter, desto mer vil det smerte partiet. Derfor bør vi gjøre dette valget denne høsten, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da han talte til landsmøtet fredag ettermiddag.

Han ble møtt med langvarig trampeklapp da han klokken 13.45 inntok talerstolen for å holde en av sine viktigste taler på lang tid. Han understreket at han har skrevet hele talen selv.

– For å få en regjering med mest mulig tyngde i sentrum mener jeg vi bør vurdere Arbeiderpartiet, sa Hareide.

Han ba om handlingsrom fra landsstyret til å undersøke hva slags politisk gjennomslag KrF kan få i en regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet – uten SV.

– Dagens politiske landskap krever at vi tar dristige valg, sa Hareide. Han understreket med bristende stemme at han var med uansett hvilken vei partiet nå velger.

Det var knyttet stor spenning til hva Hareide ville si i talen, etter at han i forrige uke kom med sin bok der han gikk langt i retning av å legitimere andre samarbeidspartnere enn borgerlige.

– Dere skal bestemme

– Nå har dere fått mitt råd. Men dere skal ta valget. Nå skal vi sammen som parti finne veien videre. Samme hvor vi lander, står vi sammen om det viktigste, sa Hareide.

Hareide la i talen ikke skjul på at det var mange områder Ap og KrF har vært på kollisjonskurs. Han nevnte alt fra abort og friskoler til overstyring av kirken og trossamfunn, og sa at Ap lenge var et maktarrogant parti.

Samtidig la han vekt på at Ap har forandret seg, og snakket begeistret om Støres utsagn om at å betale tiende var «god omfordelingspolitikk».

Står Sp nærmest, KrF og Frp er «som ild og vann»

Hareide understreket i talen at Erna Solberg valgte Frp til fordel for KrF, og at Erna Solberg ikke fikk noen «blankofullmakt» fra KrF i fire år selv om partiet før valget pekte på henne som sin statsministerkandidat.

Han understreker at KrFs velgere liker Senterpartiet best, og at det er partiet som står KrF nærmest.

– Ikke noe parti står KrF nærmere enn Sp, sa han og viste til at Sp har støttet KrF for å forhindre mer søndagshandel, mot eggdonasjon og mot tvillingabort og KrFs restriktive tiltak i alkoholpolitikken.

Han viste også til en rekke andre saker der de to partiene står sammen.

– Det er med Sp KrF har det sterkeste verdifellesskapet i norsk politikk. Kontrasten til Frp er etter min mening betydelig, sa han.

– Listen med saker der det er stor avstand mellom KrF og Frp, er lang, la han til og minnet om at Dagfinn Høybråten karakteriserte de to partiene «som ild og vann».

Mener partiet må konkludere

Hareide understreket at KrF som sentrumsparti kan samarbeide til begge sider av politikken, eller velge å forholde seg i midten. Han understreket at partiet har oppnådd mye gjennomslag i vippeposisjon, men mente dagens situasjon likevel ikke er å anbefale.

– Slik jeg ser det, er ikke KrF et utpreget opposisjonsparti, sa han.

Han understreker at sentrum i norsk politikk ikke er dødt, men at KrFs foretrukne regjeringsalternativ, en Sentrum-Høyre-regjering, ikke er reelt.

– Hvis vi går til valg på en Sentrum-Høyre-regjering i 2020, vil vi gjøre det for femte gang og være eneste parti som har dette som det foretrukne alternativet. Selv jeg må erkjenne at det ikke er realistisk, sier han.

Hareide ga ingen intervjuer etter talen, men vil møte pressen klokken 18 fredag kveld.

Prosess startet etter valget

KrF er i dyp krise, med svært lav oppslutning på meningsmålingene. En evaluering etter fjorårets dårlige valg konkluderte med at mange slet med å se hva som var KrFs prosjekt.

En intern undersøkelse viste også at partiets tillitsvalgte var splittet i to når det gjaldt synet på om de kunne samarbeide med henholdsvis Ap eller Frp.

Det ble derfor innledet en prosess hvor man både skulle spisse partiets profil og foreta en ny, bred gjennomgang av hvem det er aktuelt for KrF å gå i regjering med – og hvem partiet ikke vil regjere med.

Det er ventet at dagens møte vedtar en timeplan for når partiet skal lande regjeringsdebatten. Det kan bli allerede på et nytt landsstyremøte i begynnelsen av november.