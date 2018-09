Berit Svendsen fra Telenor til Vipps

Bare drøyt tre uker etter at Svendsen gikk fra Telenor er det klart at den erfarne lederen går til en ny lederposisjon i betalingsløsningen Vipps. Der er hun hentet inn i ledergruppen for å ta ansvaret for Vipps internasjonale ambisjoner.

– Måten Vipps har vokst på og bygd merkevaren viser en stor gjennomføringskraft. Det passer meg som leder veldig godt. Jeg er svært fornøyd med å kunne lede enheten som skal ta Vipps ut i verden og konkurrere internasjonalt, sier Berit Svendsen.

– Vi kunne ikke ha drømt om å få en bedre leder på laget. Berit Svendsen er i tillegg en erfaren teknolog med solid kunnskap om digital ledelse. At hun nå velger å bli med på Vipps-reisen, gjør meg enda sikrere på at vi kommer til å lykkes, sier administrerende direktør Rune Garborg i Vipps i en pressemelding fra selskapet.

Vipps AS fusjonerte nylig med BankID og BankAxept, og er Nordens største aktør innen betaling og identifisering. Selskapet har 145 ansatte.

