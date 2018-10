KrF er Stortingets honningkrukke

Om en knapp måned skal KrF bestemme seg for om partiet skal gå til høyre eller venstre. Det kan velte Regjeringen Solberg.

Denne politiske realiteten satte sitt tydelige preg på onsdagens trontaledebatt, som markerer startskuddet for det politiske arbeidet på Stortinget.

KrF-frieri

Ap-leder Jonas Gahr Støre startet ballet med et utilslørt KrF-frieri fra Stortingets talerstol.

– Dette er et verdivalg. Vi har en åpen holdning til alle partier som støtter opp om fellesskapsløsninger, sa Støre, som blant annet trakk fram nei til kommersialisering av velferden og mer penger til sykehus, omsorg og skole – som også er viktige KrF-saker.

Frieriet gikk ikke ubemerket hen hos Høyres Trond Helleland.

– Vi har også en utstrakt hånd til KrF, slo han fast i sin replikk til Støre.

KrF-leder Knut Arild Hareide ville også gjerne ha en replikk, men det fikk han ikke, uten at han gråt bitre tårer av den grunn.

– Vi kan ikke klage på at mediene glemmer de litt mindre partiene for tida, skrev han på Twitter like etter.

Barnereform

Selv ønsker den omsvermede partilederen å få partiene på Stortinget med på en barnereform i høst. Blant annet ønsker KrF å øke barnetrygden, ha en mer rettferdig ordning for fødselspenger og tilby gratis barnehage fra tredje barn.

– Dette vil gi en bedre hverdag for barnefamiliene. Å styrke barnetrygden vil være et viktig løft for fattige barn, mener Hareide, som ikke uventet fikk få kritiske spørsmål etter innlegget.

– Jeg har ikke forberedt meg på de mest krevende replikkene i dag, erkjente KrF-lederen.

SV-støtte

SV var derimot raskt på banen med støtte til barnereformen.

– Dette er politikk som også SV ønsker å få flertall for, slo partiets Østfold-representant Freddy André Øvstegård fast.

Verken Ap eller Høyre har så langt villet øke barnetrygda, men Aps Anniken Huitfeldt berømmet Hareide for å bringe inn barnefamilienes situasjon.

– Siden finanskrisen i 2008 har fødselstallene gått ned. Hvordan kan vi øke dem, spurte hun Hareide.

– Denne bekymringen bør berøre oss alle, nikket Hareide.

Raja pekte på seire

Abid Raja (V) minnet på sin side om hva «sentrumskameratene» Venstre og KrF har fått til på borgerlig side de siste fem årene.

– KrF har hatt betydelig gjennomslag, sa Raja og viftet med en liste over 40 KrF-seire bare i år og i fjor.

– Vi har satt et betydelig preg på det politiske Norge. Men det betyr ikke at vi nødvendigvis greier å styre retningen. Det er den debatten vi skal ta i partiet nå, svarte Hareide.

Mange saker

En rekke politiske saker ble også tatt opp i Stortinget onsdag. Senterpartiet leverte som varslet inn et forslag om å oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark og si nei til storfylket Viken.

SV fremmer hele 15 forslag om å granske hvordan regjeringens ulike kutt har rammet de svakeste. Partiet har også sammen med Ap tatt initiativ til et nytt klimaforlik på Stortinget.

Ap går for sin del inn for en reforhandling av bompengetakstene på Nord-Jæren og krever mer åpenhet om prisen på legemidler i norske sykehus.

Sukkerdemonstrasjon

Mens politikerne diskuterte i stortingssalen, samlet ansatte fra Freia, Nidar, Coca-Cola, Ringnes og Brynild seg på Løvebakken for å demonstrere mot sukkeravgiften, som økte med 83 prosent ved nyttår.

– Avgiften setter arbeidsplassene våre i fare, sier produktsjef i Brynild Therese Knutzen til NTB.