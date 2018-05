Flomfaren nedgradert i deler av Glomma

«Flommen har nå kulminert i Glomma ved Elverum og i Gudbrandsdalslågen ved Losna nær rødt nivå, og vannstanden er på vei ned. Vannstanden i Mjøsa stiger raskt», melder Varsom.no klokka 17.10.

– Vannføringen er i ferd med å kulminere der flommen har vært verst, men øker nå i de nedre delene av vassdragene, sier vakthavende hydrolog i NVE, Elise Trondsen, i pressemeldingen fra NVE.

Den kommer etter at farenivået for Glomma ned til og med samløpet ved Vorma i Akershus ble nedgradert til oransje nivå. Det samme farenivået gjelder lørdag ettermiddag for Drammenselva og øvre deler av Oppland og Buskerud.

Regulerer Glomma og Mjøsa

Vannføringen ved Mjøsa og Nybergsund i Trysil har imidlertid økt. I Trysil er det stor usikkerhet knyttet til hvor mye snø som er igjen, og dermed også til hvordan situasjonen vil utvikle seg.

I Mjøsa regner NVE med en flomtopp så sent som 18. mai. Bare fra fredag morgen til lørdag morgen økte vannstanden i Mjøsa med en halv meter. Mjøsa og Glomma skal reguleres etter tur for å unngå at Sarpsborg og Fredrikstad blir rammet av storflom.

– Alt vannet skal gjennom Øyeren, så først tapper vi ekstra i Øyeren for å få ut vannet. Så håper vi på å få ut mye av Glomma-vannet gjennom Øyeren, mens vi holder igjen i Mjøsa. Og så slipper vi opp ifra Mjøsa til slutt, sier NVE-direktør Per Sanderud til NRK.

Fredag kveld meldte Sel kommune at vannstanden i Gudbrandsdalslågen hadde nådd toppen og gått litt ned. Lørdag morgen opplyste varaordfører Lene Jevnheim i Sel at vannet i Otta har trukket seg noe tilbake og at dette merkes i sentrum, skriver Gudbrandsdølen.

Stengte veier

Vannet stenger flere veier. E6 ved Fåvang ble lørdag stengt for personbiler, og Statens vegvesen håper på å gjenåpne veien i løpet av lørdagskvelden, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

Riksvei 2 ved Kongsvinger stengt på strekningen Nordhov-Roderud. Samtidig er riksvei 3 i Østerdalen og E16 mellom Kløfta og Masterud stengt

Riksvei 3 kommer til å gjenåpnes tidligst søndag.

– Det står fortsatt vann i veibanen, og veikroppen er så bløt at vi umulig kan sette på trafikk nå. Da vil veien bli ødelagt, sier Aud M. Riseng, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Hedmark.

Satte opp flomsikringer

I Nedre Eiker i Buskerud er mannskaper klare til å rykke ut på kort varsel i helgen dersom vannstanden i elva øker.

Kommunen har også satt opp flomsikringer flere steder. Vannføringen i Mjøndalen er stigende og NVE anslår at flomtopp vil inntreffe i midten av neste uke.

– Vi starter nå ved 12-tiden å legge ut flomsikring flere steder i kommunen. Blant annet på Sandstranda og ved Hatten barnehage i Mjøndalen, sa ordfører Bent Inge Bye til Drammens Tidende lørdag.

Samme dag påbegynte Nes kommune i Akershus arbeidet med en 50 meter flomvoll langs Glomma ved Årnes sentrum.