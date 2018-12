– For at vi skal fatte et vedtak om å avslutte pausen med innkreving av rushtidsavgift må vi ha dokumentasjon på at kvaliteten og stabiliteten er god nok, og da må vi iallfall gå over nyttår. Det er umulig å si akkurat når det blir, og noe mer svar enn det har jeg ikke, sa veidirektør Terje Moe Gustavsen, som er leder av styringsgruppen.

Møtet startet klokken 08.30 på Sola, og Ferde-sjefen Trond Juvik var invitert for å gjennomgå de tekniske problemene man har slitt med.

– Verken Ferde eller Statens vegvesen forutså at vi skulle ha denne typen feil i dette omfanget, sa Juvik.

Han forklarte også at kombinasjonen av timesregel og rushtidsavgift krever ekstremt høy kvalitet på systemet for at det skal gå bra og at det har vært større problemer med noen stasjoner enn andre. På enkeltstasjoner har det i perioder vært hele 14 prosent av passeringen som ikke er blitt registrert.

– Det er ekstremt dårlig leserate i forhold til snittet i landet og det som er forventet, sa Juvik. Han var også inne på at det er en forsinkelse på sju dager fra passeringen skjer til de kan belaste kunden for passeringen og det vil være et problem helt til det kommer en ny IKT-løsning på plass i slutten av 2019.

– Er det slik at vi har fått et utstyr som ikke virker, eller ikke virker som det skal? Det må vi få svar på, sa Sola-ordfører Ole Ueland (H).

– Det må vi se nærmere på, svarte Terje Moe Gustavsen.

(Saken fortsetter nedenfor videoen)

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal etter redegjørelsen fra Ferde-sjefen:

Ole Ueland etterlyste også bedre informasjon.

– Vi er avhengig av tillit fra kundene, og da er det viktig å gi god og korrekt informasjon, og der er det fortsatt mye å gå på, sa Ueland.

– Informasjonsflyten kan bedres, svarte Juvik.

– Dette er ikke noe vi drømmer. Det er noe vi har mareritt om, sa fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

– Det tror jeg er et bedre ord, sa veidirektør Terje Moe Gustavsen.

– Dette har blitt en veldig uheldig situasjon for oss alle. Det er viktig at vi kan gjenopprette tilliten mellom oss, og jeg blir overrasket når jeg hører at en del av problemet er plassering av brikkene som sitter i bilene. Hvordan skal vi rette opp det? sa Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

Pål Christensen

Da hadde Ferde-sjef gått igjennom alle feilen på systemet som gjør at styringsgruppen for bymiljøpakken har valgt å fjerne hele rushtidsavgiften på ubestemt tid.

Ingen har derfor betalt rushtidsavgift i bomringen på Nord-Jæren siden 7. desember.

– Vi har prøvd å oppsummere hva som er problemet, hva som er gjort, hvordan framdriften er og veien videre, sa Trond Juvik.

I hovedsak er det tre scenarier som gir feil på bomstasjonene.

Feilbelastning av kunder som blir fakturert med for høy takst fordi den første passeringen før rushtidsavgiften trer i kraft ikke blir registrert.

Feilbelastning av kunder som blir fakturert med for lav takst fordi den første passeringen i rushtiden ikke blir registrert.

Tapte inntekter, det vil si passeringer som ikke blir registrert i det hele tatt på grunn av manglende identifisering.

Den nye bomringen åpnet 1. oktober, men har vært svært omdiskutert. Hærverk, teknisk trøbbel og stor folkemotstand har lagt press på politikerne på Nord Jæren.

De som er belastet rushtidsavgift, vil bli godskrevet denne. En grovkalkyle viser at inntektene av manglende rushtidsavgift er et inntektstap på 16 millioner kroner per måned.

Jarle Aasland

Sist i rekken av saker var de tekniske problemene som førte til feilfakturering av mange bilister. Ferde har derfor stoppet utsendelse av bomregninger på grunn av feilbelastninger. Styringsgruppen vedtok i et ekstraordinært møte lørdag 8. desember å ta en pause i innkrevingen av rushtidsavgiften.

Se hele direktesendingen fra møtet her: