Inga Marte Thorkildsen (SV) trer ut av byrådet i Oslo: – Skal ta en timeout

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) forlater byrådet i Oslo. Hun erstattes av partikollega Sunniva Holmås Eidsvoll.

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen og Ole Henrik Tveten

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Oslo SVs leder Sunniva Holmås Eidsvoll tar over som skolebyråd i hovedstaden.

Thorkildsen går av etter seks år som byråd, ifølge pressemeldinger fra Oslo kommune og Oslo SV. Siden 2017 har hun vært byråd for oppvekst og kunnskap.

Verken Oslo kommune eller Oslo SV oppgir noen grunn for hvorfor Thorkildsen nå forlater byrådet.

Hun erstattes av Eidsvoll, som har vært gruppeleder for SV i Oslos bystyre siden 2015 og leder av Oslo SV siden 2017.

– At hun overtar nå, er fordi vi var enige om å sette en fot i bakken etter valget. Når jeg er klar på at jeg uansett ikke skal være med veldig mye lenger, mens hun vil det, var dette et bra tidspunkt å foreta endring på, skriver Thorkildsen på Facebook.

Time-out

Thorkildsen skriver at hun er trygg på at hennes etterfølger vil gjøre en kjempejobb.

– Sunniva Holmås Eidsvoll er dyktig, hardtarbeidende og engasjert, med lang erfaring både som gruppeleder og leder av Oslo SV. Hun kommer til å gjøre sitt aller beste for barn og unge i Oslo, deres foresatte og alle som jobber i skoler, barnehager, barnevern, på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

– Nå skal jeg rett og slett ta en timeout, tenke meg om og vurdere hva jeg vil videre. Så kjenner jeg meg selv såpass godt at jeg veit at jeg temmelig snart får lyst til å bruke alt engasjementet mitt på noe annet viktig, skriver Thorkildsen videre.

Gleder seg

I pressemeldingen fra SV sier Sunniva Holmås Eidsvoll at hun gleder seg til sin nye oppgave.

– Å kjempe for gode oppvekstvilkår og små forskjeller blant barn og unge i byen vår er kanskje det viktigste vi som politikere jobber med, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som venter meg som byråd, sier Eidsvoll, som takker Thorkildsen for hennes innsats i byrådet.

Eidsvoll skal fortsette å lede Oslo SV i tillegg til å være byråd, mens Ola Wolff Elvevold tar over rollen hennes som gruppeleder i SVs bystyregruppe.

Det blir nøkkeloverrekkelse klokken 14 tirsdag ettermiddag.