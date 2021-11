SV enig med regjeringspartiene om statsbudsjettet

SV og regjeringspartiene er blitt enige i budsjettforhandlingene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Saken oppdateres.

Ap-Sp-regjeringen er enige med SV om statsbudsjettet. Partiene møter pressen klokken 17.

– Budsjettet viser at det er vanlige folks tur. Dette er det mest omfordelende og grønneste budsjettet som er lagt på mange år, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Partiene er enige om:

Feriepenger til permitterte og arbeidsledige. Det er det satt av 1,2 milliarder kroner til, opplyser Støre.

Gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger, skriver SV i en melding

Det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022. CO2-avgiften på oljebransjen økes med 28 prosent, ifølge SV.

Skatten økes på store formuer og «millionlønninger», ifølge SV.

Barn får brillestøtten tilbake. Bostøtten økes. Solberg-regjeringens kutt i barnetillegg for uføre oppheves. Uføre som klarer å jobbe litt, skal ikke miste trygd.

De siste ukene er det blitt forhandlet om statsbudsjettet. Det skjedde etter at den nye Ap-Sp-regjeringen 8. november presenterte sitt nye forslag til statsbudsjett. Der kom en rekke endringer i forslaget som Erna Solbergs avtroppende regjering presenterte tre uker tidligere.

Budsjett på over 1500 milliarder kroner

Ap og Sp utgjør en mindretallsregjering, da de ikke har flertall i Stortinget. De er dermed avhengig av støtte fra SV eller andre for å få vedtatt et statsbudsjett.

Budsjettet inneholder oversikten over hele den norske stats forventede utgifter og inntekter for det neste året. Dette er derfor svært viktig for oss som bor i Norge.

Totalt er statsbudsjettet på rundt 1550 milliarder kroner.

Forhandlingene de siste ukene har pågått med SV. Partiet gjorde det klart tidligere i november at de ikke var fornøyde med budsjettforslaget fra Ap og Sp. Det har gått tregt i forhandlingene, noe også SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski uttalte for en uke siden.

I forkant av forhandlingene gjorde SV det klart at klimatiltakene måtte styrkes før de kunne gå med på å støtte budsjettet. Dette er noen av de andre punktene der det er kjent at det var stor avstand mellom SV og Sp/Ap:

De tre partilederne Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) møtte pressen i vandrehallen klokken 17 mandag. Lysbakken sto litt på avstand fra de to andre, men Vedum understreket at dette var av smittevernhensyn, ikke på grunn av politisk avstand. Lysbakken hadde nemlig vært litt redusert i det siste.

Hvilke av innstrammingene i velferdsordninger fra Erna Solbergs statsbudsjett skal reverseres i denne omgang? Eksempler kan være brillestøtte og fribeløp til uføre.

Fordelingspolitikk, som kan dreie som alt fra arveavgift til skattenivå.

SV har også kjempet for gjennomslag for sine hjertesaker – som tannhelsereform og gratis SFO.

Spørsmålet om det bør være et forbud mot å ta ut profitt av offentlig finansierte velferdsordninger, som barnehager, barnevernsinstitusjoner.

Oljeleting og klimaavgifter.

SV har også bekreftet at feriepenger til arbeidsledige har vært på bordet underveis i forhandlingene. Før valget lovte Arbeiderpartiet å gjeninnføre feriepengetillegget på dagpenger, men det var utelatt da regjeringen la frem sitt tilleggsnummer til statsbudsjett for neste år.

Budsjettforslaget skal debatteres torsdag

De tre partiene hadde opprinnelig som mål å bli enige innen fredag forrige uke, da finanskomiteen på Stortinget la frem sin innstilling. Da dette ikke lyktes, ble fristen forskjøvet til torsdag, samme dag som Stortingets finansdebatt. Det er i utgangspunktet da en avtale om budsjettet bør være ferdig.

Sist uke ble det kjent at det var utvikling. Ap og Sp ville ta forhandlingene i budsjettsamarbeidet med SV opp til de parlamentariske lederne. De hadde invitert Audun Lysbakken til samtaler. SV-lederen svarte ja, og skulle møte Ap og SV mandag formiddag i forrige uke.

Der skulle han møte Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp).

Ap ville regjere med SV

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk til valg på å styre med SV og Sp. Det fikk han ikke til. Etter en drøy uke med sonderinger etter valget, trakk SV seg. Uenigheten ble for stor.

Da Ap og Sp ble enige om å danne regjering, sa de at SV var den mest naturlige partneren i Stortinget. SV-leder Lysbakken advarte regjeringen mot å kjøre slalåm i Stortinget. Altså at de søker flertall på høyresiden når de ikke blir enige med SV.