Leteaksjon etter 12-åring på Karmøy

Mannskaper fra politiet, en redningsskøyte og et helikopter er satt inn i letingen etter en 12 år gammel gutt i Karmøy kommune.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Gutten har etter alt å dømme vært ute hele natten i området Vormedal i Karmøy kommune.

– Beboere i området bes om å ha øynene åpne i tilfelle gutten har sovnet i en hage, i en lekehytte, i ett skur eller lignende. Det letes både med politihund, politifolk, familie med flere, skriver politiet i Sørvest på Twitter klokken 5.21 torsdag morgen.

En redningsskøyte leter fra sjøsiden, og et redningshelikopter er også satt inn i søket.

Gutten er kledd i mørke joggeklær, skriver politiet.

I 7.30-tiden skriver politiet at søket fortsatt pågår, og at påtroppende mannskaper legger planer for søk med bruk av flere ressurser.