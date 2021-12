Risikerer både fengsel og inndratt bil

Denne Lamborghinien ble konfiskert av dansk politi i oktober. Den tilhører Shakha Ameen fra Stavanger som må møte i retten etter nyttår.

Shakha Ameen må møte i retten, siktet for å ha kjørt i 236 km/t i Nordjylland. Han risikerer ikke bare å miste bilen til over to millioner kroner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden