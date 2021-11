Hege Haukeland Liadal møter i retten: – Jeg gruer meg

Ap-politikeren står tiltalt for grovt bedrageri. I seks uker skal Oslo tingrett se nærmere på 56 reiseregninger. Regningene ble sendt inn av Hege Haukeland Liadal mellom 2016 og 2018.

Hege Haukeland Liadal i Oslo tingrett tirsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De to første dagene i retten, tirsdag og onsdag, er satt av til blant annet Hege Haukeland Liadals egen forklaring av forholdene Aftenposten avdekket i april 2019.

Den daværende stortingspolitikeren har beklaget og erkjent uriktige reiseregninger. Men hun har ikke erkjent straffskyld for det hun ifølge tiltalen skal ha gjort.

– Jeg gruer meg, sier Liadal til Aftenposten før retten er satt tirsdag morgen.

Liadal sier hun ser frem til å forklare seg. Det har hun ikke gjort tidligere. Hun sier hun ikke ønsket å forhåndsprosedere saken.

– Hadde jeg visst det ville ta så lang tid, ville jeg kanskje vurdert det annerledes.

Liadal er tiltalt for grovt bedrageri.

Fakta Tiltalen mot Hege Haukeland Liadal I tiltalen heter det at Liadal er tiltalt for overtredelse av straffeloven § 372, jf. § 371 bokstav a: «for med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre noe som voldte tap eller fare for tap for noen. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det er begått ved flere anledninger, over lengre tid og lovbryteren har misbrukt verv». Les mer

Nesten 118.000 kroner over to og et halvt år

Tiltalen beskriver en rekke tilfeller av reiser som ikke fant sted. Reiser som ble gjort i andre ærender enn som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. For mye kjøregodtgjørelse. Tillegg for overnatting som ikke var berettiget.

Gjennom de seks ukene skal hver enkelt av de 56 reiseregningene gjennomgås. De ble levert fra mai 2016 til oktober 2018. Tirsdag, etter opplesing av tiltale og innledningsforedrag, får tilhørerne høre Liadals første og mer generelle forklaring.

Ifølge tiltalen skal Liadal ha fått 117.776 kroner utbetalt som hun ikke hadde krav på. Fordi forholdene skjedde gjentatte ganger over tid og fordi Liadal var stortingsrepresentant, regnes bedrageriet som grovt.

Den andre saken for retten

Saken mot Liadal er den andre saken om reiseregninger som havner i retten Aftenpostens avsløringer.

I fjor ble tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Mazyar Keshvari, dømt til 11 måneders ubetinget fengsel for bedrageri. Da hadde Høyesterett skjerpet straffen som følge av at han hadde utnyttet tilliten som ligger i å være folkevalgt på Stortinget. Keshvari tilsto i tingretten det han var tiltalt for.

De samme politietterforskerne som etterforsket Keshvari, har etterforsket Liadal. Strafferammen for grovt bedrageri er inntil seks års fengsel.

Les de opprinnelige avsløringene her: