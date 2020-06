Norwegian innfører krav om munnbind fra onsdag 17. juni

Det blir obligatorisk for passasjerer å bruke munnbind på Norwegian-flygninger fra 17. juni. Passasjerene må selv sørge for at de har munnbind.

Skal du fly med Norwegian fra onsdag 17. juni må du ta med deg munnbind. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Dette er i tråd med anbefalingene fra europeiske luftfartsmyndigheter (Easa). Før avreise vil Norwegian informere kundene om hvilke retningslinjer som gjelder, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

I en tekstmelding opplyser han at selskapet ikke har alle detaljene i retningslinjene på plass, men at passasjerer vil risikere å ikke komme med flyet dersom de ikke har munnbind.

SAS innførte krav om munnbind på sine flyginger 18. mai. Regjeringen har ikke innført et slikt krav, men presiserte torsdag at det kan bli påkrevd på noen utenlandsreiser, på grunn av Easa-regler.

Torsdag ble det også klart at regjeringen åpner for å bruke midtseter på fly, som det har vært krav om å la stå tomme siden 28. april.

– Nå justerer vi vår veileder i tråd med internasjonale anbefalinger. Dette gjør vi under forutsetning av at avstandsanbefalingene og de øvrige grunnleggende smittevernrådene følges overalt ellers under reisen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

