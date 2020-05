Manshaus nektet straffskyld for både drap og terror

Terror- og drapstiltalte Philip Manshaus nektet straffskyld for både drap og terror da rettssaken mot ham startet i Asker og Bærum tingrett torsdag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Philip Manshaus i retten torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

Philip Manshaus ankommer Asker og Bærum tingrett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Manshaus var kledd i mørk dress og slips da han møtte i retten i Sandvika.

Manshaus har under fengslingsmøtene pleid å gjøre en nazihilsen ved ankomst til rettslokalet, men han gjorde ikke noe slikt synlig denne gangen.

Aktor, statsadvokat Johan Øverberg, leste først opp tiltalepunktet om drapet på stesøsteren – før Manshaus ble spurt om han erkjenner straffskyld.

– Det gjør jeg ikke, svarte han.

Det samme gjaldt punktet om terrorangrepet mot Al-Noor islamic Centre i Bærum.

Aktor tok i sin innledning for seg blant annet at den tiltalte var inspirert av Brenton Tarrant, som skjøt over 50 personer i en moské på New Zealand i fjor.

Manshaus forklarer seg anslagsvis fra klokka 10 torsdag. Også store deler av fredagen er satt av til hans forklaring.

Rettssaken varer etter planen fram til 26. mai.