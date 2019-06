(Bergens Tidende): Om kvelden mandag 10. juni fikk bergenspolitiet melding fra en bileier som hadde hentet bilen sin, en Tesla, på en parkeringsplass ved Bergen lufthavn.

– Han hadde kjørt cirka ti meter da han hørte rare lyder. Han så i speilet at dekkene hadde en merkelig stilling, og gikk ut for å sjekke, sier Kristine Pettersen, seksjonsleder ved politiet i Bergen sør, til Bergens Tidende.

Ute av bilen, forklarte bileieren, så han at det bare satt én mutter på to av hjulene.

Det skal være fem.

Pettersen sier en patrulje fra Bergen sør rykket ut.

– Det manglet fire av fem mutre på forhjul og bakhjul på venstre side.

– Ville falt av

Bileieren, Kees Ihlhaug, har delt sin opplevelse av hendelsen på en Tesla-gruppe på Facebook.

Han beskriver der at den siste mutteren på hvert av hjulene var så løs at «dekkene ville falt av hadde jeg kjørt noen få meter til».

Privat / skjermdump fra Youtube-video

35-åringen forteller også i Facebook-posten at Teslaens innebygde kamera hadde fanget opp noe natt til mandag.

– Jeg har gått gjennom Sentry-opptakene og ser at det natt til mandag var en person som da har skrudd løs dekkene på venstre side, deretter gått over til høyre side før langlysene har flashet. Han reiste seg da (...) og stakk raskt derfra, skriver Ihlhaug.

Tesla-eieren forteller videre i Facebook-posten at politiet kom.

I en tekstmelding til BT skriver Ihlhaug at politiet sa til ham at de manglende mutrene potensielt kunne ført til en dødsulykke, «nesten et drapsforsøk».

Privat

Ingen vitner

Seksjonsleder Pettersen sier til BT at de så langt ikke har fått kontakt med noen vitner til hendelsen.

Ifølge politiet er det ikke synlige overvåkingskamera på P-plassen der Teslaen sto. Men de skal undersøke videre om det likevel kan finnes relevante overvåkingsbilder fra området.

Teslaen som ble utsatt for sabotasjen hadde innebygget kamera, bekrefter Pettersen.

– Vi er spente på hva det kan ha fanget opp, om det er gjenkjennbare personer på bildene.

– Hva tenker dere om det som skjedde?

– Farepotensialet er jo stort. Hvis han ikke hadde vært så årvåken og oppmerksom og handlet slik han gjorde, kunne dette gått galt.

– Det har vært en del dekktyverier fra Flesland-området. Dette virker som noe annet?

– Ja, det er det. Men formålet med at mutrene ble skrudd av, vet vi ikke.